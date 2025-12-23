  • Спортс
  • «Не готов работать с бабой – так и звучало. Потом мне сообщили о переводе в «Локо-2». Экс-реабилитолог «Локомотива» и «Зенита» Бурова о Кучуке
5

«Не готов работать с бабой – так и звучало. Потом мне сообщили о переводе в «Локо-2». Экс-реабилитолог «Локомотива» и «Зенита» Бурова о Кучуке

Экс-реабилитолог «Локомотива» и «Зенита» Мария Бурова в интервью Спортсу” рассказала о сложностях работы с бывшим тренером железнодорожников Леонидом Кучуком.

Кучук возглавлял «Локомотив» с 2013 по 2014 год.

– После Коусейру и Билича пришел Леонид Станиславович Кучук. И он совсем не был готов работать с бабой в команде – ему дискомфортно. Говорю так, как это звучало.

Он просил писать бесконечные отчеты по каждой тренировке – 30-40 страниц формата А4. Если двухразовые тренировки, то в двойном объеме. Я проводила за компьютером колоссальное количество времени, а потом видела, как эти листки летят в мусорное ведро со словами «все, что ты сделала, – ерунда». Но ничего. Тоже опыт.

Мы не сработались. В достаточно жесткой форме об этом друг другу сказали. На следующий день начальник команды сообщил: «Мария, с этого момента ты переведена в «Локомотив-2».

Конечно, я переживала. Очень серьезный удар. Ты долго стремишься к цели, постоянно доказываешь состоятельность. Мне до сих пор очень важно признание – думаю, как раз из-за этого прошлого. Я по-прежнему очень многое делаю ради похвалы от тех, чье мнение важно.

– Как это не сломало?

– Если уж встала на рельсы, попробуй доехать до конца. Постоянный челлендж. Да, очень задело, но и пробудило спортивный интерес. Хотелось посмотреть, чего я стою.

Когда начинала в детско-юношеской школе «Локомотива», только ленивый не говорил: «Дальше ты не пойдешь», «Твоя карьера закончится в академии, потому что в футболе женщины не работают», «Женщины не могут работать в мужской команде». До абсурдного доходило: «У нас нет результата, потому что девушка в команде». И такое бывало. Или, допустим, захожу в тренерскую, и все понижают голоса на три тона, чтобы я не услышала разговор. Почему? Потому что девушка – это не очень.

С иностранными тренерами вообще не было проблем. А вот когда тренерский состав в очередной раз поменялся, стало совсем тяжело. Особенно с Леонидом Станиславовичем Кучуком.

– Это был такой уровень предрассудков, что даже качественная работа не меняла отношение?

– Нет. Абсолютно. Даже наоборот: появлялись дополнительные идеи – якобы у меня есть неформальные отношения с футболистами.

Хотя, конечно, эти разговоры ходили всегда – до тех пор, пока я официально не представила мужа. «А как она попала в футбол?» – «Ну понятно как!» Правда, когда президентом «Локо» стала Ольга Юрьевна Смородская, обсуждать это уже было не так интересно. Но все равно – знаете, что говорили? «Понятно, это просто женская солидарность». 

В любой ситуации можно найти объяснение, почему кто-то где-то оказался, если ты сам ничего из себя не представляешь.

Я к этому относилась философски. Разговоры всегда меня окружали. Чем ярче ты как специалист, тем их больше. Но все это неважно. Важен только результат. Думала: значит, должна учиться и знать в десять раз больше, чем мужчина.

– Когда едкие разговоры прекратились?

– Наверное, когда меня уволили из главной команды, и я возглавила медицинский центр «Локомотива». Ольга Юрьевна прямо сказала: «Тренер не хочет видеть тебя в основе. Но есть вот такой проект – медицинский центр. Давай попробуем?» Ну, давайте.

Для меня это было новым – я никогда не была организатором. Получилось собрать очень хорошую команду, быстро появилась репутация. Многие спортсмены из разных видов спорта приходили в «Локомед».

Через пару месяцев после всей этой ситуации случилось забавное: мы с Леонидом Станиславовичем столкнулись у отдела кадров – только он забирал трудовую книжку, а я вошла в должность управляющей медцентром. Мы мило поздоровались, и я сказала: «Ну что, всего хорошего».

– В старых интервью вы хоть и упоминали об этих ситуациях, но не так, как сейчас, а больше с юмором. Почему?

– Мне кажется, тогда не хватило бы духу рассказать. А сейчас уже слишком много времени прошло.

Думаю, девушкам, которые только начинают, это интересно. Знаю, иногда они по-прежнему сталкиваются с таким. Рассматриваю это как возможность немного их поддержать.

Да, такое было. Но всегда все зависит от специалиста: как он себя поставит, как будет решать вопросы. У меня никогда и мысли не было к кому-то бежать и с кем-то это обсуждать. Считаю, все нужно решать самостоятельно, если хочешь, чтобы тебя воспринимали.

Когда я начинала, все было совсем иначе: во мне видели просто девчонку. Бороться с этим тогда можно было только возведением жестких стен и границ. Представьте, если бы 21-летняя девочка пришла в главную команду и всем улыбалась или проявляла эмпатию? Ничего бы не вышло, – сказала Бурова, сейчас работающая в «Фиорентине».

От «женщины в футболе не работают» – к Коверчано и «Фиорентине». Интервью Марии Буровой о погоне за мечтой

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoЗдоровье
logoпремьер-лига Россия
женский футбол
logoЛеонид Кучук
logoЛокомотив
Мария Бурова
дискриминация
logoОльга Смородская
