Тихановская о бойкоте ЧМ-2021 в Минске: «Многие страны присоединились к нашей инициативе»

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что многие страны Европы поддержали ее инициативу о бойкоте ЧМ-2021 в Минске.

«Многие страны сейчас присоединились к нашей инициативе по бойкотированию чемпионата по хоккею в Минске», – сказала Тихановская.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Ранее Тихановская объявила общенациональную забастовку. 25 октября истек срок ультиматума, который она выдвинула президенту страны Александру Лукашенко. Тихановская потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.

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