Анастасия Нифонтова: «Гонять за деньги налогоплательщиков нельзя. Дороги, школы и медицина важнее мифического престижа страны»

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, принимавшая участие в ралли-рейде «Дакар», высказалась против государственного финансирования автоспорта.

«Это мнение человека, который не получает и никогда не получал финансирования из госбюджета, но при этом регулярно поднимался на подиум мировых соревнований с российским флагом.

Я считаю, что гонять/бегать/прыгать за деньги налогоплательщиков нельзя. Люди из далеких городов за выплаченные налоги ждут новые дороги, детские сады, школы, хорошую медицину и уж точно меньше всего им нужно, чтобы Нифонтова проводила время на «Дакаре», поднимая какой-то мифический престиж страны. Спорт как шоу-бизнес должен окупать себя сам, и вот именно тут государство должно изо всех сил помочь наладить процесс!» – написала Нифонтова в своем инстаграм-канале.

Гонщица сформулировала ряд мер, которые могут стать альтернативой прямым государственным вложениям:

«1. Снизить, а лучше совсем снять налоговое бремя:

с коммерческих детских спортивных авто/мото школ;

с компаний, заключающих спонсорские договоры со спортсменами и командами;

со спортсменов, зарегистрированных как ИП и ведущих коммерческую деятельность, связанную напрямую с профильным спортом;

с ввозимой в Россию гоночной техники.

2. Разработать систему поощрений для СМИ (налоговые льготы, дополнительное финансирование и т.п.), показывающих нерейтинговые спортивные мероприятия.

3. Законодательно запретить СМИ замазывать/скрывать логотипы спонсоров на экипировке спортсмена.

4. Разработать систему поощрений для рекламных агентств и компаний, выделяющих бесплатные рекламные площади для спортсменов и спорт мероприятий.

На мой взгляд, эта помощь будет гораздо ценней, чем вырванные деньги из бюджета. А самое главное, она запустит в успешное самостоятельное плавание большую автомотоспортивную машину, где все будет зависеть только от нас».

Нифонтова сопроводила пост в инстаграме хэштегами #путинпомоги, #showmustgoon и #хочугонять.

Для участия в «Дакаре» нужно очень много денег – до 100 тысяч евро. Некоторые ради поездки влезают в кредиты и закладывают дома

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