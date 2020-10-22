«Тем не менее я самый доминирующий игрок в истории». Шакил О’Нил ответил на мнение, что у него нет мастерства

Легендарный центровой , ныне эксперт TNT Шакил О’Нил ответил на мнение, что он добился успеха только благодаря своим феноменальным физическим данным.

«Непопулярное мнение: Шаку не стоит много говорить о других. Если тебе досталось тело, которое одно на миллиард, это не мастерство. Он почти не тренировался. Его расцвет был коротким. Он не знает, какой путь приходится проходить другим», – говорится в сообщении в инстаграме.

«И тем не менее он самый доминирующий игрок в истории», – ответил Шак.

«Число Шака»: у О’Нила было столько одноклубников, что легко отыскиваются цепочки к Шведу, Джордану и даже Месси. Найдете новые?

Шак издевался над Кобе полкарьеры. Всю неделю он плачет о «младшем брате»