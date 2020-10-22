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    «Тем не менее я самый доминирующий игрок в истории». Шакил О’Нил ответил на мнение, что у него нет мастерства

    Теги Шакил О′Нил НБА Баскетбол

    Легендарный центровой НБА, ныне эксперт TNT Шакил О’Нил ответил на мнение, что он добился успеха только благодаря своим феноменальным физическим данным.

    «Непопулярное мнение: Шаку не стоит много говорить о других. Если тебе досталось тело, которое одно на миллиард, это не мастерство. Он почти не тренировался. Его расцвет был коротким. Он не знает, какой путь приходится проходить другим», – говорится в сообщении в инстаграме.

    «И тем не менее он самый доминирующий игрок в истории», – ответил Шак.

    «Число Шака»: у О’Нила было столько одноклубников, что легко отыскиваются цепочки к Шведу, Джордану и даже Месси. Найдете новые?

    Шак издевался над Кобе полкарьеры. Всю неделю он плачет о «младшем брате»

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