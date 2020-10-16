Лайнсмен говорил Мунуэре не назначать пенальти в ворота «Барсы». Клуб хочет получить запись переговоров ВАР (Diario Sport)

Судейский скандал вокруг матча 7-го тура между «Барселоной» и «Реалом» (1:3) не утихает.

Как утверждает Diario Sport, лайнсмен сказал главному судье , что защитник «Барселоны» не фолил на капитане на 62-й минуте и рекомендовал не назначать 11-метровый в этом эпизоде.

По данным источника, ассистент говорил Мунуэре, что испанец первым нарушил правила на Лангле, однако арбитр не обратил внимания на эти слова и поставил пенальти в ворота «Барсы».

Сообщается, что каталонский клуб планирует запросить аудио переговоров между арбитрами, работавшими в поле, и судьями, отвечавшими за ВАР, чтобы выяснить, каким образом на самом деле обстояло дело.

В «Барсе» убеждены, что против клуба ведется кампания под началом Карлоса Веласко Карбальо, ответственного за назначения рефери на матчи.

Ранее каталонцы подали жалобу на работу арбитров в матче с «Реалом» в Королевскую федерацию футбола Испании.

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