Лайнсмен говорил Мунуэре не назначать пенальти в ворота «Барсы». Клуб хочет получить запись переговоров ВАР (Diario Sport)

Теги Барселона Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига судьи Карлос Веласко Карбальо видеоповторы Хуан Мартинес Мунуэра Клеман Лангле Футбол

Судейский скандал вокруг матча 7-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» (1:3) не утихает.

Как утверждает Diario Sport, лайнсмен сказал главному судье Хуану Мартинесу Мунуэре, что защитник «Барселоны» Клеман Лангле не фолил на капитане «Реала» Серхио Рамосе на 62-й минуте и рекомендовал не назначать 11-метровый в этом эпизоде.

По данным источника, ассистент говорил Мунуэре, что испанец первым нарушил правила на Лангле, однако арбитр не обратил внимания на эти слова и поставил пенальти в ворота «Барсы».

Сообщается, что каталонский клуб планирует запросить аудио переговоров между арбитрами, работавшими в поле, и судьями, отвечавшими за ВАР, чтобы выяснить, каким образом на самом деле обстояло дело.

В «Барсе» убеждены, что против клуба ведется кампания под началом Карлоса Веласко Карбальо, ответственного за назначения рефери на матчи.

Ранее каталонцы подали жалобу на работу арбитров в матче с «Реалом» в Королевскую федерацию футбола Испании.

«Реал» убрал «Барсу» в бодрейшем класико: дали начало-ураган, все решил король-Рамос

Куман провалил первое класико: неудобные условия для Месси, ужасный прессинг и абсурдные замены

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья