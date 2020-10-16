Медведев о Почеттино: «Это беспочвенные слухи. «Зенит» ни с кем переговоров не ведет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Маурисио Почеттино Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном приглашении Маурисио Почеттино на пост главного тренера петербургской команды.

«Это беспочвенные слухи. «Зенит» ни с кем ни переговоров, ни консультаций не ведет. Готовимся к матчу с «Боруссией».

К Семаку есть доверие? Я уже не раз об этом писал и говорил», – сказал Медведев.

Ранее появлялась информация, согласно которой руководство «Зенита» не планирует увольнять Сергея Семака. О доверии акционеров к главному тренеру заявлял и Медведев.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья