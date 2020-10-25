Ландо Норрис: «Рекорд Хэмилтона ничего для меня не значит. Его машина должна выигрывать каждую гонку»

Пилот прокомментировал достижение из , который одержал 92-ю победу в «Формуле-1».

«Я рад за него, но ничего более. Для меня это на самом деле ничего не значит. Он в машине, которая должна выигрывать каждую гонку. Льюису нужно побеждать лишь одного или двух гонщиков, вот и все. Но он хорошо выступает и делает то, что от него требуется», – сказал Норрис.

Ранее Ландо высказывался в подобном ключе после , когда Хэмилтон смог победить, финишировав на трех колесах:

«Когда полкруга едешь с проколом и выигрываешь гонку, то понимаешь, что ты в том самом болиде».

Хэмилтон побил рекорд Шумахера по победам. Теперь у Льюиса – больше всех выигранных Гран-при в истории «Формулы-1»

Макс Ферстаппен: «Хэмилтон одержит больше сотни побед – это вынуждает меня выступать до 40 лет»

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