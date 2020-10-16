Бартомеу не подал в отставку на заседании совета директоров «Барсы»

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу продолжит занимать свой пост.

Как сообщают испанские журналисты, заседание совета директоров каталонского клуба завершилось. Бартомеу не стал подавать в отставку с поста президента «Барсы».

Сообщалось, что Бартомеу и его команда сегодня могут покинуть «Барселону».

Ранее каталонский клуб обратился в женералитет (правительство) Каталонии с просьбой перенести голосование, назначенное на 1-2 ноября, однако получил отказ, несмотря на рекомендации правительства оставаться дома и чрезвычайное положение, введенное в регионе на фоне пандемии коронавируса.

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