Жозеп Бартомеу: «Важно было начать новую эру «Барсы» с Месси. Интересы клуба превыше всего»

Президент «Барселоны» высказался о форварде каталонцев , который летом хотел покинуть клуб.

«В течение тех недель нам приходилось защищать то, что было лучше всего как для «Барсы», так и для лучшего игрока в мире и истории футбола – остаться вместе. У Лео Месси было соглашение, по которому он мог уйти из клуба, но срок действия этой опции истек. Важнейшим спортивным приоритетом было начало новой эры «Барселоны» с Месси в команде.

В тот момент я решил не делать публичных заявлений. Я не чувствовал, что уместно обсуждать нашего капитана публично. Я бы не стал этого делать и сейчас. Это часть работы. Меня обвинили в желании принудительно осуществить его трансфер по финансовым причинам. Нет. Я защищал интересы клуба, принимая последствия, которые повлечет за собой отказ отпустить Месси к одному из наших прямых соперников.

Эта команда с Лео Месси и сочетанием молодого таланта и победного опыта вернет гордость и надежду, чего жаждут наши фанаты. В этом я более чем уверен. Такое решение нужно было принять, что мы и сделали. Знали, какую реакцию это может вызвать, но мы всегда ставим интересы клуба выше всего остального», – заявил Бартомеу.

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