Тикнизян о выборе сборной Армении: «Правильное решение, ни разу не пожалел. Я не попадал даже в самый расширенный список России. Это меня надоумило, что я не нужен»

Наир Тикнизян рассказал о решении выступать за сборную Армении.

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о том, как пришел к решению выступать за сборную Армении.

– Разговоры с отцом, взгляд со стороны на ситуацию, которая происходила, плюс общение с Эдуардом Сперцяном.

Понимал, что если сделаю выбор в пользу исторической родины, буду полезен, смогу что-то дать, смогу показать свое желание, стремление чего-то добиться в нашей сборной.

И я не пожалел ни разу об этом. Потому что это действительно было, скажем так, судьбоносным и правильным решением.

– Считаешь, что принял правильное решение?

– Безусловно. Я даже как-то заикнулся о том, что, возможно, стоило его принять раньше, но, как говорится, всему свое время.

И мне не стыдно здесь, глядя тебе в глаза, сказать, что да, действительно, я думал, что смогу добиться возможности играть в сборной России. Этого не получилось. На то есть и те или иные обстоятельства.

Знаешь, есть два момента. Первый – я не попадал даже в самый расширенный список из всех расширенных списков, когда в этом списке было порядка 50 футболистов, и некоторые из них были из ФНЛ.

Это первое, что меня надоумило на тему того, что я не нужен. Я не нужен этой сборной, во мне не нуждаются, и здесь двери для меня закрыты.

И второе, опять же, немаловажно, я понимал, что предстоящая игра с Турцией (в квалификации на Евро-2024 – Спортс’‘), если ты действительно себя считаешь армянином и чувствуешь, что в тебе есть что-то армянское, на такой игре ты обязан быть, неважно, на футбольном поле или на скамейке, но ты обязан быть там.

И вот в совокупности, плюс, как ты говоришь, проанализировав всю ситуацию, я понял, что настало то время, когда я должен быть в Армении, – сказал Наир Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
