Аджоев о судействе в матче ЦСКА – «Арсенал»: «Стыдно за весь российский футбол»

Руководитель тульского «Арсенала» высказался после поражения команды в матче 12-го тура с (1:5).

«Понимаю, что при таком счете тему судейства обсуждать вроде бы неуместно, но вопрос с пенальти, который был назначен в наши ворота перед самым перерывом, очень большой. И счет тогда был 0:0. Многочисленные видеоповторы показывают, что была симуляция со стороны игрока ЦСКА, а не фол со стороны защитника . Честно говоря, когда вижу такие судейские решения, стыдно за весь российский футбол. Именно стыдно.

При этом эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Панченко в самом начале матча при счете 0:0 и с Кангва во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные… Это наталкивает на определенные мысли.

Повторяю, не снимаем ответственности с команды, это наше внутреннее дело, мы разберемся. Но не сказать о том, что судейская бригада сработала «грамотно», тоже нельзя», – сказал Аджоев.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с .

Следить за ходом игры можно было по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.