Александр Селихов: «Футболисты заслуживают тех денег, что получают. Они ни у кого не крадут»

Вратарь не считает зарплаты футболистов завышенными.

– Футболистам платят большие деньги. Когда упал первый миллион на карту, какие были ощущения?

– Радости особой не было. Первые заработанные деньги я отдал родителям, только потом начал тратить на себя. И то не впустую – на жилье. Я не побежал сразу за дорогой машиной.

Деньги не доставались мне легко, у меня был тернистый путь, были травмы. Не все шло по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого не крадут. Им дают контракты – они подписывают, – сказал Селихов.