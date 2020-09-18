Генсек ИИХФ Лихтнер о переносе ЧМ-2021 из Минска: «Мы не позволим себя шантажировать»

Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер прокомментировал требования о переносе ЧМ-2021 из Минска.

«Политики, которые сами не могут найти решение, не могут требовать политических решений от нас. Мы не позволим себя шантажировать.

Никто не может просить нас об этом. Мы не нарушаем договор [с Беларусью]. Мы не можем сказать: «Извините, мы ошиблись, теперь мы идем в другое место».

Мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я убежден, что если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира», – сказал Лихтнер.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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