Агент Баринова о возможном переходе хавбека «Локо» в ЦСКА зимой: «Клубы в переговорах, обмениваются документами. Как договорятся»

Агент Баринова о трансфере в ЦСКА: клубы в переговорах.

Владимир Кузьмичев , агент полузащитника «Локомотива » Дмитрия Баринова , рассказал про переговоры о трансфере игрока в ЦСКА .

– Владимир Семенович, Баринов переходит в ЦСКА?

– На сегодняшний день клубы в переговорах.

– Не нужно договариваться, чтобы он перешел 1 июля в ЦСКА?

– Это второй вопрос, мы сейчас говорим про зимний трансфер. Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами. Соответственно, надо чуть-чуть подождать.

– Мы ждем перехода Баринова зимой?

– Как договорятся. Или не договорятся.

– Почему он не продлевает контракт с «Локомотивом»?

– Это большая история. До ужина не успеем ее обсудить, – сказал Кузьмичев в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

