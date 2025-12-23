Агент Баринова о возможном переходе хавбека «Локо» в ЦСКА зимой: «Клубы в переговорах, обмениваются документами. Как договорятся»
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал про переговоры о трансфере игрока в ЦСКА.
– Владимир Семенович, Баринов переходит в ЦСКА?
– На сегодняшний день клубы в переговорах.
– Не нужно договариваться, чтобы он перешел 1 июля в ЦСКА?
– Это второй вопрос, мы сейчас говорим про зимний трансфер. Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами. Соответственно, надо чуть-чуть подождать.
– Мы ждем перехода Баринова зимой?
– Как договорятся. Или не договорятся.
– Почему он не продлевает контракт с «Локомотивом»?
– Это большая история. До ужина не успеем ее обсудить, – сказал Кузьмичев в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
