  • Агент Баринова о возможном переходе хавбека «Локо» в ЦСКА зимой: «Клубы в переговорах, обмениваются документами. Как договорятся»
5

Агент Баринова о возможном переходе хавбека «Локо» в ЦСКА зимой: «Клубы в переговорах, обмениваются документами. Как договорятся»

Агент Баринова о трансфере в ЦСКА: клубы в переговорах.

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал про переговоры о трансфере игрока в ЦСКА.

– Владимир Семенович, Баринов переходит в ЦСКА?

– На сегодняшний день клубы в переговорах. 

– Не нужно договариваться, чтобы он перешел 1 июля в ЦСКА?

 – Это второй вопрос, мы сейчас говорим про зимний трансфер. Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами. Соответственно, надо чуть-чуть подождать. 

– Мы ждем перехода Баринова зимой? 

– Как договорятся. Или не договорятся.

– Почему он не продлевает контракт с «Локомотивом»?

– Это большая история. До ужина не успеем ее обсудить, – сказал Кузьмичев в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Баринов уходит из «Локо» в ЦСКА. Похоже, решают только летом или сразу зимой

«‎Локо» теряет Баринова не из-за денег. Клуб прибедняется, хотя тратит на уровне чемпионского «‎Краснодара»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Владимир Кузьмичев
возможные трансферы
агенты
Это футбол, брат!
