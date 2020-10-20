Слушания дела РУСАДА против WADA в CAS пройдут в смешанном формате: некоторые участники будут выступать в режиме онлайн

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства ( ) состоятся в смешанном формате.

Об этом сообщает со ссылкой пресс-службу .

«Слушания в из-за пандемии коронавируса пройдут в смешанном формате.

Часть представителей российской стороны, в том числе адвокаты, которые защищают интересы РУСАДА, будет находиться непосредственно в Лозанне, для всех других участников этого процесса слушания будут организованы в формате онлайн-конференции.

Но вне зависимости от своего нахождения они являются полноправными участниками», – сообщил источник.

Cлушания пройдут 2-5 ноября в Лозанне. Судьями выступят Марк Уильямс (Австралия), Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Гарави (Франция).

В качестве третьих сторон в заседаниях примут участие представители Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Международной федерации хоккея и ряд российских спортсменов.

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