Трансляцию боя Хабиб – Гейджи посмотрели 11 млн человек (РЕН ТВ)

РЕН ТВ занял первое место в рейтинге телеканалов благодаря бою чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и .

Как сообщает телеканал, трансляцию в субботу вечером посмотрели 11 млн человек.

Трансляция UFC 254 собрала у телеэкранов более 10,8 млн. человек по всей стране (аудитория 4+), что позволило РЕН ТВ занять первое место в рейтинге телесмотрения среди российских телеканалов.

Телеканал занял первое место в категории населения 4+, 25-54 лет, а также среди мужского населения. По России показатель доли целевой аудитории в категории 25-54 составил 19,2%, а доля мужчин (25-54) 25,7%, в Москве показатели достигли 19,8% и 26,8% соответственно.

Нурмагомедов победил Гейджи, сохранив титул чемпиона UFC в легком весе, и объявил о завершении карьеры.

Хабиб потребовал от UFC первого места в рейтинге бойцов вне зависимости от веса

👏 Весь мир говорит об уходе Хабиба и поздравляет его с победой. Требуют для него первого места в рейтинге и уважают желание быть с семьей

Купить майку Хабиба Нурмагомедова и других бойцов