⚡ Смешная ошибка Валиевой, Загитова с микрофоном, отмена Rammstein у Гуменника: дайджест первого дня контрольных прокатов

16 сентября в Москве прошел первый день контрольных прокатов фигуристов.

1. Ведущие контрольных прокатов – Алина Загитова и Максим Траньков. Алина задавала странные вопросы и забывала выключать микрофон.

2. Александра Трусова появилась на прокатах в обществе Яны Рудковской. Татьяна Тарасова тут же выдала тайну – Саша и Марк Кондратюк больше не вместе. Марк, кстати, комментировать это не стал.

3. Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин официально вернулись. А после проката Степанова давала необычные советы о том, как быстро войти в форму: «Не есть – и все».

4. Камила Валиева ошиблась в самой концовке программы – споткнулась и эффектно закончила прокат, облокотившись на стол, за которым сидели Александр Коган и Татьяна Тарасова.

5. После проката Камила призналась – в августе у нее диагностировали разрыв сетчатки глаза, ей делали операцию. Яна Рудковская говорит прямо: Валиевой надо похудеть.

6. Меньше чем через две недели Валиевой предстоят слушания в CAS по допинговому делу. Камила комментариев пока не дает: «Сейчас у нас фигурное катание».

7. Алина Горбачева заявила, что ее побег остался в прошлом: «Давайте говорить про настоящее. Мне просто не хочется. Я была готова к повышенному вниманию, уже не переживаю по этому поводу».

8. Елизавета Туктамышева пока не знает, будет ли выступать весь сезон: «Я все еще в поисках мотивации. Есть ли сомнения по поводу участия в сезоне? Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать».

9. Майя Хромых вернулась после полуторагодовалого отсутствия – в последний раз она каталась на соревнованиях в марте 2022-го.

10. Чемпионка Европы Алена Косторная и Георгий Куница дебютировали в паре – получилось не все.

11. Еще один дебют в парах – бронзовый призер ЧЕ-2020 Денис Ходыкин вернулся в дуэте с Таисией Собининой.

12. Дмитрий Козловский вот так прокомментировал переход от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе: «Мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось».

13. Петр Гуменник неожиданно не стал катать анонсированную программу под Rammstein. Говорит, что причины от него не зависели, пришлось отказаться от программы за день до выезда на прокаты. Это не связано с авторскими правами, а вот с чем – пока загадка.

Намекает мама Петра: ««Мы не смешиваем творчество и личность композитора или поэта. Кто‑то пил, кто‑то крепостных женил насильно, кто‑то был картежником».

14. Стала известна музыка ко всем новым программам: в танцах, у женщин, пар и мужчин.

15. Мнение Алексея Мишина о нейтральном статусе: «Я считаю, ехать на Олимпиаду надо в любом случае. Любишь ты какие-то политические моменты, не любишь – надо ехать».

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