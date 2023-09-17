Яна Рудковская: «Валиевой надо похудеть. Камила стала очень сексуальной, но для спорта эстетика и формы нужны другие»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Яна Рудковская считает, что у Камилы Валиевой есть лишний вес.

Сегодня фигуристка выступила с новой короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

– Валиева будто не в лучшей форме – это из-за скорого суда?

– Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. А суд – что ни желай от него, от нас ничего не зависит.

– Может, из-за этого как раз мотивация не та, чтобы держать вес.

– А надо! А как другие? Есть лицо, бренд – Камила Валиева. Хочется, чтобы он держался как можно дольше. Все невозможное возможно. Хотя мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камила прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие, – сказала Рудковская.

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4 комментария

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SteFani
Чувство такта Яне Александровне не занимать
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alexnew
Трусову уже чемпионкой сделала Рудковская, решила за Валиеву взяться?
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Айхалец
А может, ну его, этот спорт?
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sasha0872
Какое ей дело до валиевой и ее веса? У нее есть свои спортсмены, пусть о них и говорит
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