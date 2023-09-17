Яна Рудковская: «Валиевой надо похудеть. Камила стала очень сексуальной, но для спорта эстетика и формы нужны другие»

Яна Рудковская считает, что у Камилы Валиевой есть лишний вес.

Сегодня фигуристка выступила с новой короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

– Валиева будто не в лучшей форме – это из-за скорого суда?

– Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. А суд – что ни желай от него, от нас ничего не зависит.

– Может, из-за этого как раз мотивация не та, чтобы держать вес.

– А надо! А как другие? Есть лицо, бренд – . Хочется, чтобы он держался как можно дольше. Все невозможное возможно. Хотя мы говорили с Леной Радионовой и сошлись, что Камила стала очень сексуальной. Для жизни сегодняшняя форма Камила прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие, – сказала .

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