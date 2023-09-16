У Мишиной и Галлямова – Бетховен, у Косторной и Куницы – Crazy In Love, у Бойковой и Козловского – Шарль Азнавур: вся музыка к коротким программам пар

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Георгий Куница Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Денис Ходыкин контрольные прокаты Алена Косторная Никита Рахманин Ясмина Кадырова Карина Акопова Таисия Собинина Елизавета Осокина Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Фигурное катание

Пары показали новые короткие программы на прокатах сборной России.

Вот музыка к постановкам:

Карина АкоповаНикита Рахманин - Кармен

Наталья ХабибуллинаИлья Княжук - Айдар Гайнуллин «Libertango»

Дарья Бояринцева – Роман Плешков – Людвиг ван Бетховен «Anna′s Appassionata» в исполнении Анны Федоровой

Таисия Собинина – Денис Ходыкин - Klergy & Valerie Broussard «The Beginning of the End»

Алена КосторнаяГеоргий Куница - Kadebostany «Crazy In Love»

Анастасия МишинаАлександр Галлямов - Людвиг ван Бетховен «Ода к радости»

Александра БойковаДмитрий Козловский - Шарль Азнавур «La Bohème»

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – Burkhard Dallwitz «Underground / Storm», саундтрек к «Шоу Трумана»

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – Шарль Азнавур «La Bohème» (ремикс)

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21 комментарий

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Kareglazaya
Бойкова и Козловский расстроили. Неудачная музыка, да и образы неподходящие. В той же "Карениной" пара выглядела намного органичнее.
+13
-3
+10
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Lolka12
Мишки лучшие ❤️
+13
-4
+9
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Самая цитируемая и вообще недура
Уровень парного пока держится (ТТТ), все шикарно откатали, даже Косторные не затерялись.
+7
0
+7
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orlitza
Музыка у двух пар одинаковая, поэтому сопоставить программу легче и совсем не однозначно в пользу БК.
+8
-2
+6
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orlitza
Ответ Александр Шульгин
Главное разочарование у парников сегодня это Галямовы уровень очень просел
Уровень совсем не просел. Виден с первого шага. Возможно, Вам не нравится программа.
+7
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+6
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ice_victory
МиГи порадовали, Ясмина с Валерием тоже понравились. Успешных прокатов завтра!
+5
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galik55
Основной квартет, который впечатлил: ХК, МГ, БК и ОГ
далее Акопова Рахманин и Кадырова Колесов
+3
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Lolka12
Ответ orlitza
Музыка у двух пар одинаковая, поэтому сопоставить программу легче и совсем не однозначно в пользу БК.
Абсолютно 💯
+3
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galik55
Ответ orlitza
Музыка у двух пар одинаковая, поэтому сопоставить программу легче и совсем не однозначно в пользу БК.
Прогу да, но подкрут шикарней о ОГ
+2
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Виктория Устинова
Ответ galik55
Основной квартет, который впечатлил: ХК, МГ, БК и ОГ далее Акопова Рахманин и Кадырова Колесов
Соглашусь с Вами
+2
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galik55
Спортс ,Гайнуллин аккордеонист шикарный, но не автор Либертанго.
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orlitza
Ответ galik55
Прогу да, но подкрут шикарней о ОГ
Согласна.
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Varvarushka
Шикарная программа у МиГов. У музыкальное сопровождение шикарное
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АннаФ
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Ответ Александр Шульгин
Главное разочарование у парников сегодня это Галямовы уровень очень просел
Программа не очень
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фея56
Ответ Александр Шульгин
Главное разочарование у парников сегодня это Галямовы уровень очень просел
Не смотрите на них, если они вам не нравятся - пишите одно и то же на всех ветках!
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David Rigert
Ответ Аленка_76
Очень понравились Саша с Димой🔥 Удачи им завтра!
они такие лапушки.
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