У Мишиной и Галлямова – Бетховен, у Косторной и Куницы – Crazy In Love, у Бойковой и Козловского – Шарль Азнавур: вся музыка к коротким программам пар
Пары показали новые короткие программы на прокатах сборной России.
Вот музыка к постановкам:
Карина Акопова – Никита Рахманин - Кармен
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук - Айдар Гайнуллин «Libertango»
Дарья Бояринцева – Роман Плешков – Людвиг ван Бетховен «Anna′s Appassionata» в исполнении Анны Федоровой
Таисия Собинина – Денис Ходыкин - Klergy & Valerie Broussard «The Beginning of the End»
Алена Косторная – Георгий Куница - Kadebostany «Crazy In Love»
Анастасия Мишина – Александр Галлямов - Людвиг ван Бетховен «Ода к радости»
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский - Шарль Азнавур «La Bohème»
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – Burkhard Dallwitz «Underground / Storm», саундтрек к «Шоу Трумана»
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – Шарль Азнавур «La Bohème» (ремикс)
далее Акопова Рахманин и Кадырова Колесов