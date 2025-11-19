2

Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»

Роднина не увидела двойных стандартов в заявлении главы МОК Ковентри.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что в заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри нет двойных стандартов.

Ранее Ковентри призвала организаторов соревнований и власти стран не допускать дискриминации атлетов, имеющих право на участие.

«Ее слова нельзя назвать двойными стандартами, потому что ранее не Ковентри принимала решения. Чтобы выступать на Олимпиаде, нужно пройти квалификацию. Мы просто не успеваем. Там, где возможно допустить индивидуальных спортсменов, они будут допущены. Когда пришла Кирсти, стало какое-то послабление.

Есть ли тогда вера, что мы примем участие в следующей Олимпиаде? Вера умирает последней», – сказала Роднина.

На данный момент лишь три россиянина отобрались на Олимпиаду-2026: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
