Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»

Журова: Медведева и Гайнутдинов создадут что-то интересное в плане творчества.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о помолвке двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и танцора Ильдара Гайнутдинова.

«Я слышала, что Медведева встречается с Гайнутдиновым. Это очень хорошая красивая пара. Желаю им только счастья, любви и всего самого хорошего! Прекрасный творческий союз. Думаю, они создадут что-то интересное в плане творчества.

А что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов», – сказала Журова.