Дикиджи о покупке авто: «Чек не горит. Тратить на машину все свои сбережения – бездумно»
Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи высказался о тратах на свою машину.
Фигурист стал гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.
– Ты выглядишь простым парнем из Санкт-Петербурга, но машина у тебя крутая. Ты свои гонорары все тратишь, получается, на понты, на тачки, на их обслуживание?
– Почему понты? Просто по характеристикам очень хорошая машина.
– Чек не горит?
– Чек не горит.
– То есть ты исключительно по характеристикам выбирал?
– Характеристики, внешний вид, лошадиные силы, объем мотора.
– А водишь ты аккуратно?
– Да.
– Сколько штрафов платишь?
– За первый месяц на 6 тысяч прилетело мне, за второй месяц – на тысячу. Пока что больше нет.
– Все приходит с опытом.
– Да.
– Ты весь свой гонорар спустил на автомобиль?
– Нет, конечно. Оставил, на квартиру коплю. Мне кажется, бездумно все свои сбережения тратить на машину, которую тоже нужно обслуживать, кормить себя еще, – сказал Дикиджи.