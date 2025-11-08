Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»

Яна Рудковская сообщила, что Саша Плющенко выходит на тренировки в понедельник.

Продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о самочувствии сына Александра.

3 ноября 12-летний Александр Плющенко принял участие в шоу «Спящая красавица», несмотря на высокую температуру.

«Саша уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки. К нам в гости приехал олимпийский чемпион Витя Петренко. Он в понедельник и вторник как раз будет работать с Сашей.

Что была за болезнь? Просто ротавирус. Никакого конкретного вируса не показало», – сказала Рудковская.