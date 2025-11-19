Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения: «Даже и не знаю, что пожелать, у нее как будто бы все есть. Счастья ей, большого и настоящего»
Татьяна Тарасова поздравила Евгению Медведеву с днем рождения.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила фигуристку Евгению Медведеву с 26-летием.
Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпийских игр.
«Поздравляю Женю с днем рождения, а также ее маму. Люблю ее, она очень надежный, искренний и правильный человек. 26 лет – прекрасный возраст. Даже и не знаю, что ей пожелать, у нее как будто бы все есть.
Конечно, слежу за ее деятельностью, она активна, принимает участие в различных проектах. Замуж собирается, как мы все узнали недавно. Поэтому пожелаю ей счастья, большого и настоящего», – сказала Тарасова.
