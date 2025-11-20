Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября на Кубке Варшавы дуэты вышли на лед с ритм-танцами.
Варшава, Польша
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 80,46
2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 79,09
3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 76,02
4. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 72,91
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 71,71
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 69,13
7. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 68,81
8. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 68,46
9. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 68,10
10. Изабелла Флорес – Линус Колмор Джепсен (США) – 67,71
11. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 67,08
12. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 65,73
13. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 65,37
14. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 65,01
15. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 63,90
16. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 62,34
17. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 60,05
18. Арианна Сасси – Лука Морини (Швейцария) – 59,70
19. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) – 59,01
20. Карлотта Аргентьери – Франческо Рива (Италия) – 56,19
21. Зофия Гжегожевская – Олег Муратов (Польша) – 55,91
22. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 55,81
23. Эмезе Чишер – Марк Шапиро (Венгрия) – 55,36
24. Хелена Кархарт – Филип Бояновски (Польша) – 54,73
25. Лара Люфт – Илиас Фурати (Венгрия) – 54,27
26. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша) – 49,48