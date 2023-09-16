Горбачева о своем побеге: «Это в прошлом, давайте говорить про настоящее. Я была готова к повышенному вниманию, уже не переживаю»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева заявила, что ей не хочется говорить о своем побеге.

Сегодня фигуристка выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

28 августа 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Позже Алина заявила, что ее побег не был связан с фигурным катанием. 

«Это все в прошлом. Давайте говорить про настоящее. Мне просто не хочется.

Я была готова к повышенному вниманию, уже не переживаю по этому поводу.

Ведение соцсетей помогает мне чувствовать себя лучше и быть в контакте с болельщиками. Это помогает мне раскрепоститься», – сказала Горбачева журналистам.

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22 комментария

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Анастасия Лукьянова
Вопрошающие вообще ни каплей эмпатии не обладают?
+28
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ретроградный меркурий
Не СМИ, а сборище папарацци. Оставьте ребенка в покое, человек пришел соревноваться на открытые прокаты, а не на шоу "Окна". Будет готова - сама расскажет.
Просто лютый позор наша т.н. журналистика
+20
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Кошка Матраскина
Вот зачем об этом упоминать? Транькову и другим журналистам? Ничего она вам не скажет, или надеются что она, запыхавшаяся после проката сейчас начнет ва́м душу распахивать?
+16
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ретроградный меркурий
Ответ Кошка Матраскина
Вот зачем об этом упоминать? Транькову и другим журналистам? Ничего она вам не скажет, или надеются что она, запыхавшаяся после проката сейчас начнет ва́м душу распахивать?
Да, меня аж передернуло от бестактности Транькова. Казалось бы, такой стресс пережила девочка, ей и так и стыдно, и неудобно, так еще и Траньков, сам в прошлом профессиональный фигурист, у которого дочка растет, проявил ноль сочувствия и понимания. Позорище
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Елена Зубарева
Ответ Анастасия Лукьянова
Вопрошающие вообще ни каплей эмпатии не обладают?
И ум там "мимо проходил"...
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garovatat
Ответ ретроградный меркурий
Не СМИ, а сборище папарацци. Оставьте ребенка в покое, человек пришел соревноваться на открытые прокаты, а не на шоу "Окна". Будет готова - сама расскажет. Просто лютый позор наша т.н. журналистика
Даже Траня выдал - наконец мы тебя нашли! Вот правда, отстаньте уже от девочки! ну кто не ошибался? Тем более с близкими людьми уже все проработано, гештальт закрыт. Так нет, теперь чужие будут заострять до марковкина заговенья! Однако порадовало что Алина не производит впечатление забитого и сломленного человека! Мне она показалась уверенной в себе и сильной. Дай Бог им с Софьей удачи, спокойствия, хорошей дружбы и крепости духа!
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Anna
Может кто-то петицию составит, чтобы этих ведущих убрали? Хочется наслаждаться просмотром, а не постоянно выключать звук на этой кринжатине
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Тайга86
Как бы там не было, человек справился, даже если относительно, и вышел соревноваться в сезон. Красивая программа, интересные находки. Больше спросить нечего?
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Александр Шульгин
Какой идиот про это спросил
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Лия Романова
зачем вообще эту тему поднимать? Фигурное катание сегодня у нас, спрашивайте про идею программ, про контент, про планы на сезон.. что за дичь от говорящих голов у микрофонов? Алине - удачи
+3
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Maturmalai
Фарш невозможно прокрутить назад. Хотела Алина получить внимание своей выходкой - вот оно внимание. У действий есть последствия.
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nina1212
Какие нервы нужно иметь нашим спортсменам. Сделаешь ошибку где то в своей жизни, потом тебя прилюдно будут хейтить - и СМИ, и болельщики, и комментаторы
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oldparakhod
Шли их всех безызбежно в сад..
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private dancer
Так их ,Алина, правильно.
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UserFreud
Ответ люблю тутберят
Позор Транькову.Вопиющая бестактность.
Максим тактичностью не отличался никогда, но в эфире после проката этого вопроса не было. Это Р-Спорт передаёт (Жуков). Наверное, они и спрашивали.
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juliamart
В прямом эфире не было этого вопроса. Или они отдельно ещё интервью давали?
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ɔculpa
Ответ oldparakhod
Шли их всех безызбежно в сад..
Честно, вы со своей безызбежностью задолбали даже больше, чем сама Заги. Эти подколы протухли уже день на второй после её перла, но всё ещё масса людей считает остроумным использовать это словцо в любой теме, где Загитова присутствует хотя бы даже просто молчаливым фоном, как вот сейчас.
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ТатьянаВл
Ответ Anna
Может кто-то петицию составит, чтобы этих ведущих убрали? Хочется наслаждаться просмотром, а не постоянно выключать звук на этой кринжатине
Присоединяюсь. Тоже выключала звук.
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Kareglazaya
Ответ Anna
Может кто-то петицию составит, чтобы этих ведущих убрали? Хочется наслаждаться просмотром, а не постоянно выключать звук на этой кринжатине
Я тоже выключала. Я и на время разминок выключала звук, потому что странные выкрики Гришина раздражали. Лучше он просто комментировал прокаты программ как обычно.
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