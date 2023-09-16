Горбачева о своем побеге: «Это в прошлом, давайте говорить про настоящее. Я была готова к повышенному вниманию, уже не переживаю»
Алина Горбачева заявила, что ей не хочется говорить о своем побеге.
Сегодня фигуристка выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.
28 августа 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Полиция нашла ее почти сутки спустя в одном из кинотеатров. Позже Алина заявила, что ее побег не был связан с фигурным катанием.
«Это все в прошлом. Давайте говорить про настоящее. Мне просто не хочется.
Я была готова к повышенному вниманию, уже не переживаю по этому поводу.
Ведение соцсетей помогает мне чувствовать себя лучше и быть в контакте с болельщиками. Это помогает мне раскрепоститься», – сказала Горбачева журналистам.
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