Дикиджи об олимпийском отборе: «Я очень рад за Петю Гуменника. С чистой совестью поехал бы в Милан поддерживать брата»

Дикиджи заявил, что радовался победе Гуменника на олимпийском отборе.

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале рассказал о взаимоотношениях с Петром Гуменником .

В сентябре Гуменник выиграл олимпийский отборочный турнир в Пекине, где выступил в нейтральном статусе. Дикиджи перед этими соревнованиями был завялен как запасной.

– Один из твоих друзей – Петр Гуменник. И вас «столкнули лбами», потому что один – чемпион России, второй выиграл финал Гран-при. И федерация выбрала Петра первым номером, чтобы попробовать отобраться на Олимпийские игры. Что Петр успешно сделал, с чем мы его и подправляем. Я знаю, что ты его тоже поздравлял с этим.

– Сто процентов.

– Даже это не смогло какое-то напряжение между вами вызвать?

– Вообще нет. Я сторонник того, что все что ни делается – все к лучшему. Мы очень хорошо общаемся, очень хорошо дружим с ним. И я очень рад за Петю.

Печально, конечно, обидно. Чуть-чуть. Но…

– Может быть, это стимул сделать в следующее четырехлетие что-то невероятное? Ты представляешь, как можно вернуться?

– А может, и так. Ну да, было бы славно. Я бы как раз за эти четыре года добавил бы того, чего мне не хватает: я бы работал над всеми этими компонентами – над хореографией, над вращениями, пока не довел бы все до идеала. Нужно еще поработать.

– Но все-таки спорт – это здесь и сейчас. И очень сложно в таком возрасте так философски к этому относиться. У тебя вообще не было расстройства? Или когда тебе отказали, все обдумал, успокоился и подумал: ну, надо еще поработать? Какая твоя первая эмоция была?

– Ну чуть-чуть взгрустнул. А потом как раз подумал: ну и ладно, буду дальше работать, что ж поделать.

– Внутри себя ты за прошлый сезон себе пятерку ставишь? Сделал все что мог?

– Четыре с плюсом. На финале немножко не хватило меня. Первые два этапа, чемпионат – все здорово, к финалу, видимо, я чуть-чуть подрасслабился, наверное. Или подустал к концу сезона, скорее всего – что физически, что морально.

– Это тоже, видимо, тебе урок, что по сезону надо идти очень рационально.

– Да, будет уроком.

– Если бы тебе предложили билеты в Милан на трибуны в феврале. Поехать, просто поболеть, посмотреть. Поехал бы?

– Сто процентов поехал бы. Интересно, конечно. Да и поддержать товарища.

– То есть у тебя бы не было грусти?

– Нет. С чистой совестью поехал бы поддерживать брата.

– Петя – это прям брат?

– Брат, брат. За брата поболеть надо, – ответил Дикиджи.