Косторная и Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах. Алена ошиблась на приземлении с тройного флипа
Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу.
Программа поставлена под композицию Бейонсе Crazy in Love – саундтрек к фильму «50 оттенков серого».
Фигуристы чисто исполнили тройную подкрутку. Затем Косторная ошиблась на приземлении с параллельного прыжка (тройной флип) и во время выброса тройной риттбергер.
Косторная и Куница выступают в паре с начала этого года. Ранее фигуристка выступала в одиночном катании, она является чемпионкой Европы.
Видео проката Косторной и Куницы опубликовано на сайте Первого канала.
Все таки долго не выступала и сменила одиночное на парное,
Все устаканится! Верю в пару