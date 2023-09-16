Косторная и Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах. Алена ошиблась на приземлении с тройного флипа

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу.

Программа поставлена под композицию Бейонсе Crazy in Love – саундтрек к фильму «50 оттенков серого».

Фигуристы чисто исполнили тройную подкрутку. Затем Косторная ошиблась на приземлении с параллельного прыжка (тройной флип) и во время выброса тройной риттбергер. 

Косторная и Куница выступают в паре с начала этого года. Ранее фигуристка выступала в одиночном катании, она является чемпионкой Европы. 

Видео проката Косторной и Куницы опубликовано на сайте Первого канала. 

23 комментария

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Наталья Карлова
Да хорошо они выступили! Учитывая как давно они в паре просто прекрасный прокат! Синхронность придет!
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imaxim
По классу катанию сильно уступали двум остальным парам из разминки. Но Куница молодец, понравился
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АннаФ
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Лучшая программа на сегодня. Дорожку бы только более стильную сделать
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Маргарита В Сафронова
Мне понравилась у КК скорость и полӗтность катания, осмысленность танца. Дебют удался.
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ретроградный меркурий
Ответ imaxim
Сильно. Особенно Мишиной. Там года на четыре работы, чтобы по скатанности и классу их догнать
Давайте так, Мишиной и все остальные парницы, кроме Бойковой, года три-четыре уступают. Это вообще другой уровень, на который КК пока не претендуют. Зато у пары есть своя узнаваемая манера катания, и это их выгодно отличает от других пар на льду.
+8
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Здравый@смысл@
Ответ imaxim
По классу катанию сильно уступали двум остальным парам из разминки. Но Куница молодец, понравился
Не сильно )
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Мария Буравцева
А ведь реально могут. Удачи ребятам!
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Enchanter WIZZARD
Лиха беда начала, удачи Аленочке!!!
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Katerina Sunny
Алёнке перестать сильно волноваться и делать то, что умеет. До соревнований есть ещё время. И заявиться с Георгием на какое-нибудь соревнование до этапов по возможности.
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Инна1945
Прогрессируют не по дням, а по часам. Хватило бы терпения.
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Vanilopa
Алена нервничала просто,
Все таки долго не выступала и сменила одиночное на парное,
Все устаканится! Верю в пару
+4
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imaxim
Ответ Здравый@смысл@
Не сильно )
Сильно. Особенно Мишиной. Там года на четыре работы, чтобы по скатанности и классу их догнать
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Enchanter WIZZARD
Заги даже стеснялась своей хозяйке задавать вопросы😂
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juliamart
Интересная парочка получилась)) Удивило то, что прыжки не получаются у Косторки именно... А вообще, хорошо смотрятся. По интервью - не выглядят сильно умнее Алины)
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Veronika spuria
Красивая и стильная пара! Удачи!
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Anatiana
С почином!
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a.a.t.
Алене и Гоше трудолюбия, упорности, главное не вешать нос раньше времени. Все еще будет. Атак на первый взгляд, у них есть свой шарм, легкость какая-то, и если хотите - элегантность. Гоша молодец, стабилен.
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imaxim
Ответ Здравый@смысл@
Ой, я не про Мишину с Галлямовым, конечно. Но 4 года - это все же слишком пессимистично
Сравните хотя бы дорожки шагов. В них вся скатанность и показывается
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Sat397
Ответ Enchanter WIZZARD
Заги даже стеснялась своей хозяйке задавать вопросы😂
У Алины даже вопросов нет, к той которая в слезах и с.... закончила бесславную карьеру одиночницы, считавшуюся до того самой перспективной фигуристкой.
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Здравый@смысл@
Ответ imaxim
Сильно. Особенно Мишиной. Там года на четыре работы, чтобы по скатанности и классу их догнать
Ой, я не про Мишину с Галлямовым, конечно. Но 4 года - это все же слишком пессимистично
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Бене Гессерит
Катание слабое, конечно, конкуренции другим парам не составят
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тв глядач
А что Косторная и Куница входят в состав сборной?
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Dina Noname
Ошибки впечатление смазали немного, но думаю, это из-за нервов, на скейт Сызрань думаю не будет так нервничать и ошибаться. Но место прыжка, надеюсь, хоть немного в середину сдвинут тренеры, видно же, что неудобно прыгать у борта.
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