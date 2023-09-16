Косторная и Куница выступили с короткой программой на контрольных прокатах. Алена ошиблась на приземлении с тройного флипа

Алена Косторная и Георгий Куница представили короткую программу.

Программа поставлена под композицию Бейонсе Crazy in Love – саундтрек к фильму «50 оттенков серого».

Фигуристы чисто исполнили тройную подкрутку. Затем Косторная ошиблась на приземлении с параллельного прыжка (тройной флип) и во время выброса тройной риттбергер.

Косторная и выступают в паре с начала этого года. Ранее фигуристка выступала в одиночном катании, она является чемпионкой Европы.

Видео проката Косторной и Куницы опубликовано на сайте Первого канала.