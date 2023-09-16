Кондратюк отказался отвечать на вопрос о расставании с Трусовой
Марк Кондратюк отказался отвечать на вопрос о разрыве с Александрой Трусовой.
«Следующий вопрос», – сказал фигурист при упоминании фамилии Александры после проката короткой программы в «Мегаспорте».
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Мне нравится фигурист Марк Кондратюк, я безумно благодарен ему за 2 великолепных проката в команднике.