Кондратюк отказался отвечать на вопрос о расставании с Трусовой

Теги сборная России светская хроника мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк отказался отвечать на вопрос о разрыве с Александрой Трусовой.

«Следующий вопрос», – сказал фигурист при упоминании фамилии Александры после проката короткой программы в «Мегаспорте».

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66 комментариев

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StanislavaKhalina
Меня так веселит, когда они начинают строить из себя нечто со словами «Без комментариев» или «Следующий вопрос». Если бы вы не лобызались в дёсны публично и не зарабатывали деньги, отчаянно пиаря свой роман, ребятки, вам бы не задавили таких вопросов. Это не журналисты тупые или некорректные, это вы неумные. Пиаритесь как пара — будьте готовы к издержкам в виде подобных вопросов. И всё.
+99
-14
+85
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Iuliia Timofeyeva
госпаде, повстречались 2 сопливых подростка и расстались. вы реально прикалываетесь ...этт мусолить - просто бред
+78
-2
+76
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Вячеслав Пустохин
Ответ unknownman
Ну, у Кондратюка число фанов может снизиться на 95%, а так да, ничего серьезного
Значит и не фанаты они вовсе были. Останутся те, кому нравится фигурист Марк Кондратюк, а не "парень Саши Трусовой".
Мне нравится фигурист Марк Кондратюк, я безумно благодарен ему за 2 великолепных проката в команднике.
+28
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Ирина Ельникова
Отказался и отказался. Имеет право
+24
-3
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veramarso
Кондратюк отказался, а Татьяна Анатольевна не отказалась...
+21
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Alina66
Ответ StanislavaKhalina
Меня так веселит, когда они начинают строить из себя нечто со словами «Без комментариев» или «Следующий вопрос». Если бы вы не лобызались в дёсны публично и не зарабатывали деньги, отчаянно пиаря свой роман, ребятки, вам бы не задавили таких вопросов. Это не журналисты тупые или некорректные, это вы неумные. Пиаритесь как пара — будьте готовы к издержкам в виде подобных вопросов. И всё.
Даже если так, люди которые там сидели явно пришли на это мероприятие не за тем, чтобы выслушивать подробности его личной жизни. Вопрос некорректный
+23
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ОлесяОлеська
Так то это было спортивное мероприятие, а не бульварное шоу. Марк молодец, обрезал быстро и коротко.
+19
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unknownman
Ответ Iuliia Timofeyeva
госпаде, повстречались 2 сопливых подростка и расстались. вы реально прикалываетесь ...этт мусолить - просто бред
Ну, у Кондратюка число фанов может снизиться на 95%, а так да, ничего серьезного
+22
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Ezhevika33
А он обязан был отвечать что ли. Отстаньте уже от них, сами разберутся.
+14
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AlenaElena28@mail.ru
а , зачем это вообще спрашивать . интересная кп была 4л и 2 квада . об этом надо говорить
+12
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Светлана М
Ответ imaxim
Комментарий скрыт
Медведева причем здесь?
+9
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Ягун Ягунини
Там Кузнецов из С-Э, похоже, вопросы задаёт. Таланта написать интересно о прокатах нет, вот на жареных темах и хайпится.
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galik55
Ответ veramarso
Кондратюк отказался, а Татьяна Анатольевна не отказалась...
ТАТ всегда была бестактной
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Vladimir Arutin
Ответ StanislavaKhalina
Меня так веселит, когда они начинают строить из себя нечто со словами «Без комментариев» или «Следующий вопрос». Если бы вы не лобызались в дёсны публично и не зарабатывали деньги, отчаянно пиаря свой роман, ребятки, вам бы не задавили таких вопросов. Это не журналисты тупые или некорректные, это вы неумные. Пиаритесь как пара — будьте готовы к издержкам в виде подобных вопросов. И всё.
Пусть спрашивают .Он ответил .Вам то отчего весело?
+9
-2
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StanislavaKhalina
Ответ Ang Feo
Ну а зачем лезть человеку в душу? Спрашивайте про прокат, а не личную жизнь
Человек свою душу вывернул трусами наружу и с удовольствием это демонстрировал. Такие вопросы очень логичны после навязчивой публичной демонстрации чувств.
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Елена Зубарева
И правильно сделал, что отказался. То Лазукина доставали "бойфрендом Туктамышевой", то этих двоих. Спросить больше нечего?
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Vladimir Arutin
Ответ UserFreud
Ничего глобально у Кондратюка не поменяется. От отношений с Александрой у него фан-базы особо не прибавилось.
Однако приз зрительских симпатий на шоу турнире у всех выиграл.
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Skyolker
Ответ Orange carrot
А Саня была на трибунах? Вот вам и ответ)
Была
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Ang Feo
Ну а зачем лезть человеку в душу? Спрашивайте про прокат, а не личную жизнь
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Сергей Жарковский
У этих особей с микрофоном один вопрос как там ваш роман. Отстаньте от ребят, сами разберутся!
+6
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EmperorNazer
Ответ Ang Feo
Ну а зачем лезть человеку в душу? Спрашивайте про прокат, а не личную жизнь
Человек пожинает плоды хайпа на своих отношениях, который они с Сашей устроили год назад. Все эти показательные поцелуйчики на камеру, посиделки на стульях во время проката, бесконечные интервью друг о друге, фоточки и так далее. Была бы их личная жизнь действительно личной - такие вопросы были бы бестактными и неуместными, а так - извините, но ребята сами виноваты.
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tanya_1111
Молодец Марк, как настоящий мужчина.
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Соль.
Контракт закончился, на вопросы отвечать не обязан.
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Светлана М
За него нашлись, кто ответил
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Skyolker
Казалось бы журналисты уже пробили дно сегодняшними вопросами, ан нет...снизу постучали. =///
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