Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»

Костомаров: нужно поддерживать спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как относится к выступлениям российских спортсменов в нейтральном статусе.

– Смотрели ли вы выступления Петра Гуменника и Аделии Петросян на квалификационном турнире на Олимпийские игры в Пекине?

– Нет, только слышал результаты.

– А будете следить за ними на Олимпийских играх?

– Да, конечно, если все будет хорошо и они действительно там выступят, то я буду болеть за наших спортсменов.

– Как вы считаете, нужно ли поддерживать спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом?

– Я думаю, по-любому нужно. Мы все прекрасно знаем, за какую страну они выступают и за кого они борются. Мы понимаем, что ребята выступают за нашу страну, хоть и без флага и без гимна. Думаю, что в скором времени эта проблема все-таки будет решена.

– Сейчас идет дискуссия, нужно ли показывать Олимпиаду у нас по телевизору в России. Как вы считаете?

– Не слышал ничего про такие дискуссии. Я думаю, что соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, все-таки должны показывать, чтобы людям было за кого болеть, переживать и держать кулачки, – сказал Костомаров.