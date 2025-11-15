Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, выступающие в танцах на льду, оценили свой прокат на этапе Гран-при России в Москве.
Дуэт занимает второе место после ритм-танца (73,39 балла). Лидируют Александра Степанова и Иван Букин (84,32).
Рыбакова: Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Мы очень рады, что у нас сегодня все получилось и мы оказались на таком месте. Спасибо большое публике, нашим болельщикам.
Махноносов: Подготовка проходила весело, с сессией и беготней. Но мы справились, в целом рады. Выступали как всегда с приятными теплыми эмоциями.
Рыбакова: Я учусь на режиссуре в РГУФКе, у меня началась сессия. Захотелось попробовать себя в этом направлении. Иногда бывает, могу предложить что-то интересное в программу.