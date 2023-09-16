Камила Валиева: «В августе на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки глаза. Мне сделали две лазерных коагуляции»

Теги сборная России травмы женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, что у нее был разрыв сетчатки глаза.

Сегодня фигуристка выступила с короткой программой на контрольных прокатах. 

«Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа мне на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки.

Мне сделали две лазерных коагуляции, и 2-3 недели я каталась аккуратно. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки.

Хочу уже восстановить физическое состояние, вернуться к состоянию, когда я буду счастлива, что показала результат на льду», – сказала Валиева. 

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14 комментариев

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Мэй Касахара
Камиле здоровья🙏
+22
-2
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Bechet
Сильная девушка. Здоровья и удачи
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-1
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закрыт по беспределу
Желаем успешного выздоровления и восстановления
+11
0
+11
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RusVector
Здоровья Камиле! У 90 % профессиональных фигурустов какие-то проблемы со зрением!
+10
-1
+9
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Sat397
Камиле скорейшего полного выздоровления и успехов!
+9
-1
+8
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Товарищ Майор.
Здоровья Камиле! Ждём трикселя и квадов
+7
-1
+6
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Anatiana
Да блин... Что ж такое...
+5
0
+5
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GLW
такое можно не заметить без осмотра? о_о
+4
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+4
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Olga Tchistyakov
Лэди-совершенство!!
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-2
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Ak_Gor
Будут комментарии про преодоление? Или это другое? Камиле - здоровья!
+6
-3
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Sincere
Это распространено при близорукости. мне тоже делали лазерную коагуляцию. но чтобы узнать о разрывах сетчатки, надо проверять глазное дно, а такие проверки люди нечасто делают
+3
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Fallenstar
Ответ GLW
такое можно не заметить без осмотра? о_о
Можно. Он бывает бессимптомным. Пока не спрогрессирует.
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Маргарита Михайловна
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