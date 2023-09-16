Камила Валиева: «В августе на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки глаза. Мне сделали две лазерных коагуляции»

Камила Валиева рассказала, что у нее был разрыв сетчатки глаза.

Сегодня фигуристка выступила с короткой программой на контрольных прокатах.

«Я очень хорошо готовилась, хотела войти в сезон с четверным. Но 16 августа мне на диспансеризации сказали, что у меня разрыв сетчатки.

Мне сделали две лазерных коагуляции, и 2-3 недели я каталась аккуратно. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки.

Хочу уже восстановить физическое состояние, вернуться к состоянию, когда я буду счастлива, что показала результат на льду», – сказала Валиева.

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