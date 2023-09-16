Туктамышева об участии в соревнованиях: «Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать»

Елизавета Туктамышева призналась, что все еще ищет мотивацию для продолжения карьеры.

«Я все еще в поисках мотивации. Не могу сказать, из-за чего она пропала. Но я рада быть здесь, рада, что показала программу хорошо.

Выступления еще вызывают у меня драйв. Конечно, я соскучилась по международным стартам.

Есть ли сомнения по поводу участия в сезоне? Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать», — сказала .