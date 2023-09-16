Туктамышева об участии в соревнованиях: «Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева призналась, что все еще ищет мотивацию для продолжения карьеры.

«Я все еще в поисках мотивации. Не могу сказать, из-за чего она пропала. Но я рада быть здесь, рада, что показала программу хорошо.

Выступления еще вызывают у меня драйв. Конечно, я соскучилась по международным стартам.

Есть ли сомнения по поводу участия в сезоне? Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать», — сказала Туктамышева

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47 комментариев

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King_bez_ice
Ответ Кошка Матраскина
Ну, Лиза много лет каталась без международных стартов, выходила на внутренние соревнования имея призрачный шанс отобраться. Скорее тут уже просто усталость от спорта
Лиза всегда участвовала в гран-при и Бэшках
И всегда имела хотя бы шанс поехать на ЧЕ и ЧМ
А сейчас только наши узоры
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Кошка Матраскина
Ну, Лиза много лет каталась без международных стартов, выходила на внутренние соревнования имея призрачный шанс отобраться. Скорее тут уже просто усталость от спорта
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ретроградный меркурий
Ответ Кошка Матраскина
Ну, Лиза много лет каталась без международных стартов, выходила на внутренние соревнования имея призрачный шанс отобраться. Скорее тут уже просто усталость от спорта
Ну ерунду-то не пишите. Не было у Лизы сезонов без международных стартов. В этом-то и проблема. Когда у тебя не то, что их нет, но даже нет понимания, когда они появятся и появятся ли вообще на твоем веку. Это огромнейшая проблема для всех спортсменов, и даже всегда позитивную Лизу эта ситуация, похоже, добила. Спасибо Туктамышевой за честность, давайте перестанем делать вид, что мы не видим слона в комнате. Ни у кого нет сейчас нормальной мотивации соревноваться.
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Sat397
Без Туктамышевой сезон будет на много скучнее. Очень мало в женском ФК осталось личностей, а не спортсменов - детей в ментальном развитии.
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Дружба11
Лиза сегодня был шикарный номер, отработали хорео и наконец те самые движения руками,ногами,корпусом и после этого ты собралась уходить????Я не отпускаю Солнце!!!Форма у тебя шикарная!!!Исполнение прочувственное-блестяще Лиза.На таких нотах не уходят!
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Алеся Ткаченко
И похоже не только у Лизы мотивация падает.В прошлых сезонах все более собранные были,сейчас что-то все на расслабоне
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imaxim
Так-с, это грустно. Похоже не будет боеспособной Лизы в этом сезоне
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Капитан Немо
Насчёт мотивации ожидаемо. Лиза, не вините себя, это бывает. Как будет - так будет.
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Katerina Sunny
И это правильно, чтобы потом не обвиняли в напрасных ожиданиях.
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Алеся Ткаченко
Ответ Кошка Матраскина
Ну, Лиза много лет каталась без международных стартов, выходила на внутренние соревнования имея призрачный шанс отобраться. Скорее тут уже просто усталость от спорта
Так тут даже призрачного шанса нет,все равно никто никуда не поедет
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Лия Романова
спасибо Лизе за честность
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Juliajulia
Лиза, не уходи!!! 😭😭😭
В этом году планирую впервые увидеть ФК вживую, пойти на соревнования, увидеть Туктика - одно из основных желаний 🙏🙏🙏
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Katerina Sunny
Ответ Delirium
Думаю, что уже просто осознание того, что здоровья все меньше, а заработать в шоу можно гораздо больше, чем бороться за бронзу со свежеприбывшим поколением юниорок с квадами.
Когда были международные старты, никому в голову не приходило ездить в самом сезоне с действующими спортсменами по городам России. А сейчас очевидно, что заработать в шоу гарантированно легче, чем медаль с призовыми на соревновании. Да и медаль внутреннего соревнования так и останется внутренней.
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Капитан Немо
Ответ Кошка Матраскина
Ну, Лиза много лет каталась без международных стартов, выходила на внутренние соревнования имея призрачный шанс отобраться. Скорее тут уже просто усталость от спорта
Там у неё хоть был шанс, а здесь его совсем нет.
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Delirium
Ответ Кошка Матраскина
Ну, Лиза много лет каталась без международных стартов, выходила на внутренние соревнования имея призрачный шанс отобраться. Скорее тут уже просто усталость от спорта
Думаю, что уже просто осознание того, что здоровья все меньше, а заработать в шоу можно гораздо больше, чем бороться за бронзу со свежеприбывшим поколением юниорок с квадами.
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Алеся Ткаченко
Ответ Здравый@смысл@
Вы считаете , на международном уровне конкуренция у женщин выше , чем в России?)
А при чем тут это?Никому наша конкуренция не нужна,баллы которые наши феноменальные фигуристки наберут на внутренних водокачках в рейтинг не пойдут,ИСУ их не засчитает.
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tanygavr
Ответ Здравый@смысл@
Вы считаете , на международном уровне конкуренция у женщин выше , чем в России?)
Все юные фигуристки мечтают стать чемпионками ОИ, ЧМ или на худой конец ЧЕ. Столько лет каторжного труда, чтоб выиграть мордовские узоры никто бы не потратил. Все надеятся, что нас наконец то допустят до международных.
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Кошка Матраскина
Ответ King_bez_ice
Лиза всегда участвовала в гран-при и Бэшках И всегда имела хотя бы шанс поехать на ЧЕ и ЧМ А сейчас только наши узоры
Да, про гран-при я и забыла! А ведь всего два года без них
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ice_victory
Честно и искренне.
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Алеся Ткаченко
Ответ Лиза Михайлова
Может быть пора бы уже вернуть себе титул чемпиона России? Как тебе такая мотивация? А то всё 4-6 места были, в прошлом году 3. Доказать, что можно быть лучшей фигуристкой не только в 15 лет? Лиза сейчас флагман женской одиночки, девочки на неё ориентируются, если топы будут отказываться соревноваться пострадает популярность женской одиночки. Так что можно сказать на Лизе лежит ответственности за популярность её вида спорта, а ведь он ей дорог, раз она столько лет живёт этим? Вот будет весело, если Лиза растеряет мотивацию и навыки, а потом соревнования разрешат, а Лиза уже не в форме.
Тут за третье место большая конкуренция , а за первое место и подавно.Раньше был смысл биться за медаль ЧР,потому что это пропуск на ЧЕ .А сейчас это просто сувенирная медалька,которая ничего не дает.Да у Лизы этих медалей с ЧР завались.Слабая мотивация
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tanygavr
Ответ Лиза Михайлова
Может быть пора бы уже вернуть себе титул чемпиона России? Как тебе такая мотивация? А то всё 4-6 места были, в прошлом году 3. Доказать, что можно быть лучшей фигуристкой не только в 15 лет? Лиза сейчас флагман женской одиночки, девочки на неё ориентируются, если топы будут отказываться соревноваться пострадает популярность женской одиночки. Так что можно сказать на Лизе лежит ответственности за популярность её вида спорта, а ведь он ей дорог, раз она столько лет живёт этим? Вот будет весело, если Лиза растеряет мотивацию и навыки, а потом соревнования разрешат, а Лиза уже не в форме.
Когда Лизе стукнет 30 может и допустят наших к международным. Но столько она не протянет. А доказывать что то на домашний турнирах пустое дело. Лиза уже все выиграла, что могла, даже ОИ, правда только юниорские
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imaxim
Ответ Алеся Ткаченко
Это очень грустно.
ее можно понять, но все равно жаль
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Rina
Лиза, неужели не выйдет в сезон?(((
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Девочка с севера
Неееет!!! 😭
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Дружба11
Лиза -не уходи!!!Пожалуйста!!!Так эффектно ОПЕРАТИВНо!!!!отработали отличное хорео,такое прочувственное исполнение-с таким не уходят.А цель мне понятна-Чемпионка России и подготовка к ОИ.
Да-да Лиззи-твоя история не закончена!
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