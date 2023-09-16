Туктамышева об участии в соревнованиях: «Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать»
Елизавета Туктамышева призналась, что все еще ищет мотивацию для продолжения карьеры.
«Я все еще в поисках мотивации. Не могу сказать, из-за чего она пропала. Но я рада быть здесь, рада, что показала программу хорошо.
Выступления еще вызывают у меня драйв. Конечно, я соскучилась по международным стартам.
Есть ли сомнения по поводу участия в сезоне? Посмотрим, пока не знаю. Не хочу вас обманывать», — сказала Туктамышева.
И всегда имела хотя бы шанс поехать на ЧЕ и ЧМ
А сейчас только наши узоры
В этом году планирую впервые увидеть ФК вживую, пойти на соревнования, увидеть Туктика - одно из основных желаний 🙏🙏🙏
Да-да Лиззи-твоя история не закончена!