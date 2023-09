У Степановой и Букина – Don’t Worry и MC Hammer, у Морозов и Еременко – Queen, у Хаврониной и Нарижного – Майкл Джексон

Дуэты показали ритм-танцы на контрольных прокатах сборной России.

Ниже – музыка к программам.

– – Сэм Браун – Stop, Art of Noise – Kiss (feat. Том Джонс)

– Даниил Горелкин – Joshuan Popomeya – Funkytown, Сэм Браун – Stop

Екатерина Миронова – Евгений Устенко – Гвен Гатри – Peanut Butter, Vicious Pink Phenomena – Can’t You See, Ottawan – D.I.S.C.O

– – Queen – Cool Cat, Earth, Wind & Fire – Let’s Groove

– – Бобби Макферрин – Don’t Worry Be Happy, MC Hammer – U Can’t Touch This

– Андрей Ежлов – Тина Тернер – The Best, The Weather Girls – It’s Raining Men

– – Queen – Another One Bites the Dust / Body Language / Under Pressure

Александра Прокопец – – Дженнифер Уорнс и Билл Медли – (I’ve Had) The Time Of My Life, Arabesque – Midnight Dancer

– – Майкл Джексон – The Way You Make Me Feel / Man In the Mirror / Beat It