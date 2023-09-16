У Степановой и Букина – Don’t Worry и MC Hammer, у Морозов и Еременко – Queen, у Хаврониной и Нарижного – Майкл Джексон

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Павел Дрозд Софья Шевченко Игорь Еременко Елизавета Худайбердиева контрольные прокаты Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Девид Нарижный Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Александра Прокопец Андрей Ежлов Фигурное катание

Дуэты показали ритм-танцы на контрольных прокатах сборной России.

Ниже – музыка к программам.

Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин – Сэм Браун – Stop, Art of Noise – Kiss (feat. Том Джонс)

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – Joshuan Popomeya – Funkytown, Сэм Браун – Stop

Екатерина Миронова – Евгений Устенко – Гвен Гатри – Peanut Butter, Vicious Pink Phenomena – Can’t You See, Ottawan – D.I.S.C.O

Елизавета ШанаеваПавел Дрозд – Queen – Cool Cat, Earth, Wind & Fire – Let’s Groove

Александра СтепановаИван Букин – Бобби Макферрин – Don’t Worry Be Happy, MC Hammer – U Can’t Touch This

Софья Шевченко – Андрей Ежлов – Тина Тернер – The Best, The Weather Girls – It’s Raining Men

Аннабель МорозовИгорь Еременко – Queen – Another One Bites the Dust / Body Language / Under Pressure

Александра Прокопец – Александр Васькович – Дженнифер Уорнс и Билл Медли – (I’ve Had) The Time Of My Life, Arabesque – Midnight Dancer

Ирина ХавронинаДевид Нарижный – Майкл Джексон – The Way You Make Me Feel / Man In the Mirror / Beat It

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6 комментариев

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Паша Сашкова
Саша, Ваня, с возвращением!❤️
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Оле-Лукойе
Кто-нибудь, отберите у Жулина его видение программ для танцевальных пар, смотреть невозможно.
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Е...С
Хавронина и Нарижный понравились больше всех! Очень красиво смотрятся вместе, хорошая пара получилась.
+4
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Аленка_76
Понравились Букины и Хавронина с Нарижным.
Удачи всем завтра!
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Vendetta4111323
Понравилась Хавронина, но Иру я в принципе всегда выделяла
Музыка топ у Шевченко. Пара сырущая, вот бы эту музыку Степановой Букину
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Yaroslove
У Степановой и Букиной ещё и Rick James - Super Freak, которую собственно MC Hammer и засэмплировал)
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