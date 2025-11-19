8

Владислав Дикиджи: «Хочется, чтобы были и вращения, и хореография, и прыжки. Моя цель – сложить все вместе»

Дикиджи заявил, что хочет совместить прыжки и хореографию в программах.

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, что хочет добиться прогресса не только в прыжках, но и в хореографии. 

Фигурист стал гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

– Если брать программу в плане прыжков, то хотелось бы уже 5 четверных прыгать. Вообще, идеальная моя мечта – это все четверные и четверной аксель в произвольной. И хотелось бы добавить в хореографии. Все сложить это вместе – и тогда будет здорово. Это моя цель.

– Есть план, когда ты это сможешь воплотить эту мечту?

– Конкретного срока нет. Пока здоровье позволяет, думаю, буду пытаться. Вообще, 5 четверных – наша цель на этот сезон. Пока что пару раз получилось откатать, тяжеловато еще. В процессе набирания формы.

Но, думаю, этот сезон – 5 четверных, а на следующий можно будет уже экспериментировать, наверное.

– Тебя много ругали, что не хватает артистизма, при этом ты очень круто танцуешь в соцсетях. Ты никогда не думал, что тебе, может, стоит в таком образе выйти? Хип-хоп многие танцевали и добивались успеха.

– На самом деле хотелось бы что-нибудь такое придумать. В чем разница: когда я танцую на полу, снимаю разные видосы, то у меня безграничное количество попыток. У меня нет какой-либо ответственности. Я буду танцевать, пока мне не понравится.

А с выходом на лед, само собой, эта ответственность есть. Нужно все с первого раза, дополнительных попыток у меня не будет. Скорее всего, это немножко давит, поэтому я чуть-чуть зажимаюсь.

– Ты не думал, что тебе можно, говоря молодежным языком, забить на вращения, на уровни, на дорожки, не тратить на это силы, но собрать 5 четверных и четверной аксель в одной программе?

– Я бы хотел все сделать: и чтобы вращения были, и прыжки. Я бы специально не стал бы первого или второго уровня делать вращения. Хочется, чтобы все вместе было: и вращения, и хореография, и прыжки. С прыжками – тьфу-тьфу – вроде все неплохо, хочется уже в хореографии добавлять и во вращениях скорость побольше набирать. В процессе, – сказал Дикиджи.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
мужское катание
