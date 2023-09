У Валиевой I See Red, у Петросян – Майкл Джексон, у Акатьевой – «Маскарад» Хачатуряна: вся музыка к коротким программам у женщин

Женщины выступили с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.

Ниже – музыка к новым постановкам.

- Kovacs «My Love»

- Eternal Eclipse «Horizon of Memories»

- Селин Дион «Ashes»

- Everybody Loves an Outlaw «I See Red»

- Майкл Джексон «Earth Song», «They Don’t Care About Us»

- Арам Хачатурян «Маскарад: Вальс» в исполнении Марка Эрмлер и оркестра Большого театра

- Derek Fiechter «Pharaoh Ramses II»

- Souduk «Небо, я»

- Tommee «I cant help falling in love with you»

- Фридерик Шопен «Nocturne No. 15 in F Minor, Op. 55 No. 1» в исполнении Daniel Barenboim