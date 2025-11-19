Дикиджи о четверном акселе: «Я могу вставить его в программу, может быть, прыгну его, но потом никакой программы и следующих элементов не будет»

Дикиджи: я могу прыгнуть четверной аксель, но потом никакой программы не будет.

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи высказался о сложности исполнения четверного акселя.

Фигурист стал гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

– Объясни, почему четверной аксель – это самый сложный прыжок как физически, так и технически.

– Ой, если бы я знал еще почему… Ну он очень много занимает физической силы. Меня спрашивали, буду ли я вставлять его в программу. Так-то я могу вставить его в программу, может быть, я его и прыгну, но потом программы никакой не будет – следующих элементов не будет. Ну, может, парочку еще сделаю.

Мне он не дается так легко, как Илье (Малинину). Мне приходится прям очень сильно на нем напрягаться.

– Может быть, потому что Илья очень много работал над ним?

– Скорее всего, да.

– Но он не каждый турнир его прыгает.

– Да. Но, я думаю, он больше его напрыгивал в любом случае.

– Мне кажется, в четверном акселе самое сложное – сделать первый бросок в него, потому что это очень страшно, экстремально. Ты вообще не боишься прыгать?

– Страшно было, когда первые попытки были.

– Я видел падения Пети Гуменника на видео с попытки этого акселя. Это просто ужасно.

– Кстати говоря, таких падений у меня не было.

У нас был Кубок Первого канала, мне Олег Станиславович (Татауров) дал три дня выходных. Я хорошенько отдохнул, пришел на лед – чувству: хорошо идет. Я захожу в тройной аксель – прыгаю его, и смотрю, что в четверть перекручиваю. Хотя усилий я вообще не вкладывал в него. Думаю: ого. Смотрю на Олега Станиславовича и говорю: буду четверной крутить.

А из-за того, что волнительно, появляется адреналин, начинает немножко потряхивать. Я захожу, прыгаю, вкручиваюсь сразу же – просто падаю. Обычное падение, там галочка была, по-моему. Олег Станиславович достает телефон, говорит: давай еще раз. Я захожу, прыгаю – и выезд. Звезды сошлись, все совпало там – и моральная составляющая моя, и физическая.

– А на Байкале – на открытом льду?

– Вот там страшно было…

– Провалишься под лед?

– Нет, точно не провалишься. Не дай бог лезвием зацепить что-нибудь, то не очень хорошо сложится. Просто очень хотелось именно на Байкале прыгнуть четверной аксель.

– Это видео, которое войдет в историю.

– Было бы славно. Но неудобно было в штанах прыгать – с лямками, которые крутятся, штаны здоровые.

– Я когда это увидел, думаю: как?

– Желание было превыше этого.

– Ветер помог байкальский.

– Да. Но там мне пришлось попадать неплохо, чтобы его скрутить. Это была пятая-шестая попытка. Вот там было тяжело собраться, вкрутиться. Поначалу шли бабочки. Вроде желание есть, физически чувствую – можно, но тут с моральной стороны было тяжеловато. Но все равно вкрутился. Желание было невероятным у меня – и прыгнул, – ответил Дикиджи.