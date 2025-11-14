Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»

Тарасова: не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию.

Российский тренер Татьяна Тарасова рассказала, поддерживает ли связь с иностранными учениками.

«В последний раз виделась с ними только на крупных соревнованиях: чемпионатах мира или Европы. Не вижу смысла приглашать их в Россию. Они ведь все работают, просто так встречаться времени ни у кого нет.

За нашим фигурным катанием они следят, правда, в последние годы немного реже. Мы с ними друг друга очень любим, они ценят, что я помогла им стать теми, кто они сейчас. Несмотря на это, я не готова ехать на крупные турниры, где не будет российских спортсменов.

Отношения со всеми остались хорошие. Наверное, чаще всех виделась с итальянцами Барбарой Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. Еще безумно счастлива за канадку Ше-Линн Бурн . Она стала выдающимся балетмейстером и ставит программы спортсменам мирового уровня», — сказала Тарасова.