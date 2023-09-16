Камила Валиева отказалась отвечать на вопросы о допинг-деле: «Сейчас у нас фигурное катание»

Камила Валиева отказалась отвечать на вопросы о своем допинг-деле.

Сегодня фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России.

26-28 сентября Валиева выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее делу.

«Сейчас у нас фигурное катание 16-17 сентября», – сказала Валиева журналистам, отвечая на вопрос, не отвлекают ли ее от спорта предстоящие слушания.

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