Камила Валиева отказалась отвечать на вопросы о допинг-деле: «Сейчас у нас фигурное катание»
Камила Валиева отказалась отвечать на вопросы о своем допинг-деле.
Сегодня фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России.
26-28 сентября Валиева выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее делу.
«Сейчас у нас фигурное катание 16-17 сентября», – сказала Валиева журналистам, отвечая на вопрос, не отвлекают ли ее от спорта предстоящие слушания.
Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования
- Расскажи про идею короткой программы
- Были ли альтернативы? Ты сама выбирала музыку или это выбор тренеров?
- Как себя чувствуешь в блюзе? Нам показалось, что тебе очень зашло, и ты получаешь удовольствие от проката прямо по ходу программы
- Мы сегодня не увидели тройной аксель. Как идет работа? Планируешь показать его по сезону?
- Яркое красное платье - очень смелый выбор. Расскажи о нем подробнее
- Почему поменяли расстановку прыжков? Это связано с физической формой?
И т.д. и т.п. Можно задать десятки интересных вопросов о фигурном катании и получить хорошие содержательные ответы вместо обмусоливания темы допинга, которая к прокатам вообще не имеет отношения и к тому же понятно, что Камила не будет отвечать на эти вопросы.
ЧТо за д......лы б л ....
Выпихивают прямо
а вот про допинг интересно было бы узнать подробности