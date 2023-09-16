Камила Валиева отказалась отвечать на вопросы о допинг-деле: «Сейчас у нас фигурное катание»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева отказалась отвечать на вопросы о своем допинг-деле.

Сегодня фигуристка представила новую короткую программу на контрольных прокатах сборной России. 

26-28 сентября Валиева выступит по видеосвязи в Спортивном арбитражном суде (CAS), где пройдут слушания по ее делу.

«Сейчас у нас фигурное катание 16-17 сентября», – сказала Валиева журналистам, отвечая на вопрос, не отвлекают ли ее от спорта предстоящие слушания.

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Стервятники так и кружат
+37
-9
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garovatat
Ответ Anatiana
Стервятники так и кружат
да, врагов не надо, свои заклюют. Но Ками стала очень сильной, ее теперь просто так из равновесия не вывести. Это уже далеко не та ранимая девочка в капюшоне, которую травили в Пекине. Прошла через огонь и закалилась как сталь
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Майор.
Походу кузнецов из СЭ вопрос задал
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ответ garovatat
да, врагов не надо, свои заклюют. Но Ками стала очень сильной, ее теперь просто так из равновесия не вывести. Это уже далеко не та ранимая девочка в капюшоне, которую травили в Пекине. Прошла через огонь и закалилась как сталь
У журналистов нет националтности. хорошо здесь написали " стервятники ".
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ RS97
Один вопрос. Что, кому и куда зашло?
Камиле зашло, посмотрите на ее эмоции во время проката. Я вижу, она прямо ловит кайф от проката
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
Спортс, где видео короткой программы Камилы Валиевой?????
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ответ imaxim
Меня раздражает, что люди, принимавшие триметазидин имеют право до сих пор выступать. И им ни капельки не стыдно
А меня раздражает, что люди, не имеющие понятия обо всех подробностях дела Валиевой, начинают ставить себя на место КАС, вынося безапелляционные заключения. И им ни капельки не стыдно!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
Ответ Lapo Elkann
Дяденька Кузнецов ?
imaxim беснуется на ветке)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
Ответ Lapo Elkann
У журналистов нет националтности. хорошо здесь написали " стервятники ".
Да, и в комментариях их куча. Один уже отметился)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Карлова
Ответ imaxim
Комментарий скрыт
так вся фигурка сейчас уже на второй год "дисквалификации" пошла)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Просто капец вопросы у нашей пишущей братии. Давайте я для примера приведу вопросы, которые можно задавать фигуристу после открытых прокатов.
- Расскажи про идею короткой программы
- Были ли альтернативы? Ты сама выбирала музыку или это выбор тренеров?
- Как себя чувствуешь в блюзе? Нам показалось, что тебе очень зашло, и ты получаешь удовольствие от проката прямо по ходу программы
- Мы сегодня не увидели тройной аксель. Как идет работа? Планируешь показать его по сезону?
- Яркое красное платье - очень смелый выбор. Расскажи о нем подробнее
- Почему поменяли расстановку прыжков? Это связано с физической формой?
И т.д. и т.п. Можно задать десятки интересных вопросов о фигурном катании и получить хорошие содержательные ответы вместо обмусоливания темы допинга, которая к прокатам вообще не имеет отношения и к тому же понятно, что Камила не будет отвечать на эти вопросы.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Эти журналисты уже достали своими провокационными вопросами!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iomov
Ответ imaxim
Комментарий скрыт
Да хоть через 10годичную! Она останется в истории фигурного катания навсегда.! Навсегда останется Камилой Валиевой- лучшей фигуристкой в истории! Возможно она не до считается нескольких медалек, но потеря фигурного катания будет гораздо больше! Оно потеряет самое прекрасное что у него есть! Камилу Валиеву!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ответ imaxim
вы на вопрос не ответили. КАС дает Валиевой 2 года с конфискацией медали: ваши дальнейшие действия какие? Исчезните или будете про происки Америки рассказывать?
Вот когда КАС выполнит ваше сокровенное желание, тогда и поговорим!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ответ imaxim
что напишете, когда КАС дискву 2 года даст с конфискацией медали? или тихо исчезнете?
Не бегите впереди паровоза! Не советую. И пора перестать принимать желаемое за действительное!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Ответ imaxim
Меня раздражает, что люди, принимавшие триметазидин имеют право до сих пор выступать. И им ни капельки не стыдно
Вы вроде бы журналист , а не судья. или вы как Загитова , " И швец, и жнец, и на дуде игрец ."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Не понимаю, Лизу терзают темой возраста, когда она шикарно выглядит девочкой, Ками темой допинга -даже на празднике ОП-ну можно было в сезон дать девочкам не трепля их войти, не терзать.....
ЧТо за д......лы б л ....
Выпихивают прямо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
Ответ Lapo Elkann
Дяденька Кузнецов ?
Выше смотрите, измаксима который)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
К Валиевой пристают с вопросами о допинге, к Горбачевой - об исчезновении. Наши журналисты - это дно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kristyfklvr
Ответ imaxim
если нет, я извинюсь, что был не прав. Но пока судя по тому, что известно - дисква 100%
А что известно вам , но неизвестно остальным?)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люба Люба
Ответ Iomov
Да хоть через 10годичную! Она останется в истории фигурного катания навсегда.! Навсегда останется Камилой Валиевой- лучшей фигуристкой в истории! Возможно она не до считается нескольких медалек, но потеря фигурного катания будет гораздо больше! Оно потеряет самое прекрасное что у него есть! Камилу Валиеву!
+!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Manowar66
Ответ ретроградный меркурий
Просто капец вопросы у нашей пишущей братии. Давайте я для примера приведу вопросы, которые можно задавать фигуристу после открытых прокатов. - Расскажи про идею короткой программы - Были ли альтернативы? Ты сама выбирала музыку или это выбор тренеров? - Как себя чувствуешь в блюзе? Нам показалось, что тебе очень зашло, и ты получаешь удовольствие от проката прямо по ходу программы - Мы сегодня не увидели тройной аксель. Как идет работа? Планируешь показать его по сезону? - Яркое красное платье - очень смелый выбор. Расскажи о нем подробнее - Почему поменяли расстановку прыжков? Это связано с физической формой? И т.д. и т.п. Можно задать десятки интересных вопросов о фигурном катании и получить хорошие содержательные ответы вместо обмусоливания темы допинга, которая к прокатам вообще не имеет отношения и к тому же понятно, что Камила не будет отвечать на эти вопросы.
слишком сложно для обывателя
а вот про допинг интересно было бы узнать подробности
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Карлова
Ответ imaxim
А она будет два года сидеть вообще даже без таких стартов)) и медали все отдаст
отдаст не отдаст не нам решать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
76er
Извините, пирожки! )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Ответ ДИОНИС
А меня раздражает, что люди, не имеющие понятия обо всех подробностях дела Валиевой, начинают ставить себя на место КАС, вынося безапелляционные заключения. И им ни капельки не стыдно!
что напишете, когда КАС дискву 2 года даст с конфискацией медали? или тихо исчезнете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий