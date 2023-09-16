Александра Степанова: «Как быстро войти в такую форму? Не есть – и все. Не успеваешь поесть просто, забываешь»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Степанова и Букин прокомментировали свое выступление на контрольных прокатах.

Сегодня Александра и Иван выступили с ритм-танцем под песни Бобби Макферрина Don’t Worry Be Happy и MC Hammer – U Can’t Touch This. Прошлый сезон пара пропустила из-за декретного отпуска Степановой. 

«Крутой очень день, было волнительно и радостно одновременно. Радостно, что вышли, что увидели зрителей и что они вставали после нашего проката.

Как быстро войти в такую форму? Не есть – и все. Не успеваешь поесть просто, забываешь. Но когда нагрузки начинаются, приходится себя заставлять.

На завтра никакого сюрприза – эту программу мы поставили еще год назад. Нам она нравится, очень глубокая и красивая», – сказала Степанова в интервью на Первом канале. 

«100%, я почувствовал сегодня особенное. Я очень соскучился [по этому] – выходить на соревновательный лед, видеть такую прекрасную публику. Я занимаюсь тем делом, которое очень сильно люблю», – добавил Букин. 

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9 комментариев

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Анастасия Лукьянова
Ну, нельзя такое говорить на большую аудиторию… просто нельзя, зла не хватает.
+16
-3
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Anneta28
Ещё одна пропагандистка анорексии
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ретроградный меркурий
Ответ Хорошее Настроение
Просто правду говорит. Красивая фигура тем более после родов не появляется сама, пока ты пирожки ешь.
"Не есть" - это очень вредный совет для молодых кормящих мам, и не нужно поддерживать подобные высказывания. Потом появляются комплексы на этой почве. Основное, на чем строится похудение у спортсменов - правильная диета и большие тренировочные нагрузки.
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Хорошее Настроение
Ответ Anneta28
Ещё одна пропагандистка анорексии
Просто правду говорит. Красивая фигура тем более после родов не появляется сама, пока ты пирожки ешь.
+12
-5
+7
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Anneta28
Ответ Хорошее Настроение
Просто правду говорит. Красивая фигура тем более после родов не появляется сама, пока ты пирожки ешь.
Надо правильно питаться, а не голодать. Но у нас этого не умеют - либо жрут в три горла, либо голодом себя морят.
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SALMON
Ответ Хорошее Настроение
Просто правду говорит. Красивая фигура тем более после родов не появляется сама, пока ты пирожки ешь.
Есть пирожки и голодать это две крайности. Главная аудитория фк это малолетние девочки, так что такие заявления делать нельзя.
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Екатерина Куракулова
На такие вопросы лучше не отвечать, или отвечать в духе «нет универсального способа для всех, свой советовать не буду».
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Слончик
Иногда наша фигурка вызывает омерзение
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Kareglazaya
Ответ Anneta28
Ещё одна пропагандистка анорексии
Думаю, она имела в виду, что из-за забот о ребенке не хватает времени на себя, в том числе и поесть некогда. Это не пропаганда, любая молодая мама то же самое скажет.
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