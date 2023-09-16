Александра Степанова: «Как быстро войти в такую форму? Не есть – и все. Не успеваешь поесть просто, забываешь»

Степанова и Букин прокомментировали свое выступление на контрольных прокатах.

Сегодня Александра и выступили с ритм-танцем под песни Бобби Макферрина Don’t Worry Be Happy и MC Hammer – U Can’t Touch This. Прошлый сезон пара пропустила из-за декретного отпуска Степановой.

«Крутой очень день, было волнительно и радостно одновременно. Радостно, что вышли, что увидели зрителей и что они вставали после нашего проката.

Как быстро войти в такую форму? Не есть – и все. Не успеваешь поесть просто, забываешь. Но когда нагрузки начинаются, приходится себя заставлять.

На завтра никакого сюрприза – эту программу мы поставили еще год назад. Нам она нравится, очень глубокая и красивая», – сказала в интервью на Первом канале.

«100%, я почувствовал сегодня особенное. Я очень соскучился [по этому] – выходить на соревновательный лед, видеть такую прекрасную публику. Я занимаюсь тем делом, которое очень сильно люблю», – добавил Букин.

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