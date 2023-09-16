Татьяна Тарасова: «Роман Трусовой и Кондратюка закончился. Они больше не состоят в отношениях»
Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк расстались.
Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
– На чем прославилась Трусова?
– На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет.
– Почему вы так считаете?
– А потому что она не тренируется. По-моему, она закончила.
– Наверное, вся в любви?
– К кому? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношения.
Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать, – сказала Тарасова.
«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике
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добавила Тарасова.
зы. если и расстались, то не бабушке на скамейке такие вещи сообщать.