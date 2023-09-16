Татьяна Тарасова: «Роман Трусовой и Кондратюка закончился. Они больше не состоят в отношениях»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк расстались.

Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

– На чем прославилась Трусова?

– На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет.

– Почему вы так считаете?

– А потому что она не тренируется. По-моему, она закончила.

– Наверное, вся в любви?

– К кому? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношения.

Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать, – сказала Тарасова. 

«Хочу ли соревноваться? На такие вопросы не отвечаю». Трусовой не до сезона – она в Мексике

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15 комментариев

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Enchanter WIZZARD
Танька - сплетница))
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MockingBird
Спасибо за "инсайд", конечно, но у нас сегодня настоящий фигурнокатательный ПРАЗДНИК - открытые прокаты! в честь чего предлагаю не размениваться на сплетни и дрязги))
+4
-2
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antrrap
Фу какая нетактичность лезть в чужое белье
+3
-1
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RusVector
Так это уже всем давно известно! Разве это новость?
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imaxim
ТАТ всех сдала в этот раз
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Товарищ Майор.
пиар акция закончилась
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fewral
Вот а тебе какая на хрен разница.. бесит уже.
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Маргарита Михайловна
Мочит Трусову...
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vulturecrow
проститутка и наркоман! -
добавила Тарасова.
зы. если и расстались, то не бабушке на скамейке такие вещи сообщать.
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Larisa Ermolenko
Не к лицу уважаемому человеку превращаться в бабку - сплетницу.
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Ярик01
Бабка свечку держит у постели каждого
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Sky Smoker
Все-то Татьянтольевна знает...)
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Нурсултан Хамзаев
наконец то явно этот Маленький принц не подходил))
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galik55
Ну прям бабка на скамеечке. Закончился и закончился, не ее дело. ТАТ всегда была бестактна
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Федя Букин
Сколько злобы ☹️
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