Татьяна Тарасова: «Роман Трусовой и Кондратюка закончился. Они больше не состоят в отношениях»

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк расстались.

Об этом сообщила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

– На чем прославилась ?

– На своих четверных прыжках. Я уверена, что она их больше никогда прыгать не будет.

– Почему вы так считаете?

– А потому что она не тренируется. По-моему, она закончила.

– Наверное, вся в любви?

– К кому? К Марку? Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношения.

Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать, – сказала Тарасова.

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