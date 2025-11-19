Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин лидируют после ритм-танца, Шепталина и Пекин – 2-е, Жабина и Башуров – 3-и
Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 71,24
2. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 65,45
3. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 63,16
4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 62,68
5. Полина Жарова – Алексей Столяров – 62,01
6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 54,42
7. Арина Власова – Денис Горбушин – 52,71
8. Алиса Кремер – Илья Целковский – 51,64
9. Анна Соболева – Матвей Чураков – 51,01
10. Анна Елисеева – Олег Мориц – 48,20
11. Эвелина Валиева – Александр Островский – 47,00
12. Ульяна Черных – Роман Федотов – 46,02
13. Анжелика Любицкая – Владислав Глазунов – 43,41
14. Арина Кочурова – Иван Карелин – 40,20
15. Анастасия Сабанцева – Вадим Кайзер – 39,27
