🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник возьмут медаль на Олимпиаде? Итоги Гран-при в России и США
Гуменник – только третий на московском Гран-при, хотя Плющенко считает, что Петр не заслужил даже бронзу. Стоит ли волноваться? Почему Дикиджи пока выглядит сильнее, а главное – стабильнее?
Лью и Сакамото легко побеждают без ультра-си, тогда зачем они Петросян? И почему четверной уже есть на разминке, но никак не идет в прокате?
А еще обсудили разрывную короткую Семененко, новые костюмы Чок и Бейтса и, конечно, главный хит всех дискотек – ритм-танец под Валерия Леонтьева.
Таймкоды:
0:00 Паша смотрел Гран-при вживую: арена не впечатлила, а что понравилось?
8:16 короткая Семененко – лучшая программа сезона?
15:15 кому больше всего кричат фанатки на трибунах?
18:50 можно ли публично критиковать недокруты Гуменника?
25:20 федерация ошиблась, когда выбрала Гуменника вместо Дикиджи?
32:29 судьи наказывают Шайдорова за неудачные программы?
41:09 если Сакамото и Лью побеждают без ультра-си, зачем они Петросян?
50:58 почему Горбачева отказалась от четверного в последний момент?
54:50 все, кому не нравится Чок, ей просто завидуют?
59:19 Лью судят слишком лояльно? Ваня не согласен
1:04:37 что за революция происходит в американской сборной?
1:12:41 «не страшно проиграть Олимпиаду, а страшно ее выиграть, предав себя»
1:20:23 есть программа, которая особенно восхищает нас в этом сезоне
1:24:01 Полина рассказывает, кого считает исключительным партнером в танцах
1:33:17 Майя объясняет, чему Галлямову стоит поучиться у Берулавы