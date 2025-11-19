🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник возьмут медаль на Олимпиаде? Итоги Гран-при в России и США

Гуменник – только третий на московском Гран-при, хотя Плющенко считает, что Петр не заслужил даже бронзу. Стоит ли волноваться? Почему Дикиджи пока выглядит сильнее, а главное – стабильнее?

Лью и Сакамото легко побеждают без ультра-си, тогда зачем они Петросян? И почему четверной уже есть на разминке, но никак не идет в прокате?

А еще обсудили разрывную короткую Семененко, новые костюмы Чок и Бейтса и, конечно, главный хит всех дискотек – ритм-танец под Валерия Леонтьева.

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 Паша смотрел Гран-при вживую: арена не впечатлила, а что понравилось?

8:16 короткая Семененко – лучшая программа сезона?

15:15 кому больше всего кричат фанатки на трибунах?

18:50 можно ли публично критиковать недокруты Гуменника?

25:20 федерация ошиблась, когда выбрала Гуменника вместо Дикиджи?

32:29 судьи наказывают Шайдорова за неудачные программы?

41:09 если Сакамото и Лью побеждают без ультра-си, зачем они Петросян?

50:58 почему Горбачева отказалась от четверного в последний момент?

54:50 все, кому не нравится Чок, ей просто завидуют?

59:19 Лью судят слишком лояльно? Ваня не согласен

1:04:37 что за революция происходит в американской сборной?

1:12:41 «не страшно проиграть Олимпиаду, а страшно ее выиграть, предав себя»

1:20:23 есть программа, которая особенно восхищает нас в этом сезоне

1:24:01 Полина рассказывает, кого считает исключительным партнером в танцах

1:33:17 Майя объясняет, чему Галлямову стоит поучиться у Берулавы