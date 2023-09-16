Мишин об Олимпиаде: «Ехать надо в любом случае. Любишь ты какие-то политические моменты, не любишь – надо ехать»

Теги Алексей Мишин Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Фигурное катание

Алексей Мишин считает, что на Олимпиаду надо ехать даже в нейтральном статусе.

«Моя цель на сезон? Она заключается в том, чтобы сохранить чувство нового в тренировочном процессе и интерес к работе. Скажу честно – не медали. Я хочу сохранить интерес к работе, чтобы меня он не покинул. Сейчас придумал интересную техническую деталь для прыжков, показал ее команде в Швейцарии и Турции. Небо и земля. Если я сохраню интерес – будут и результаты.

Процедура нейтрализации, о которой говорят в ОКР? Я считаю, ехать надо в любом случае. Любишь ты какие-то политические моменты, не любишь – надо ехать. Правда в том, что реалии вокруг нас накладывают на это свои особенности», – сказал заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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21 комментарий

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Marya Y
==Я хочу сохранить интерес к работе, чтобы меня он не покинул.== Не только спортсмены потеряли смысл и цель. Даже во времена железного занавеса у наших была возможность выступать на международных. А теперь приходится вариться на внутренних ̶в̶о̶д̶о̶к̶а̶ч̶к̶а̶х̶ этапах кубка. После олимпиад, ЧМ, где выносили всех.
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Анаcтасия Обрезкова
Уважаю Мишина все больше. Ещё по его комментарию про Горбачеву было понятно, что он адекватный
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Тайга86
Вот ему веришь. Огромнейший путь, вкус многочисленных побед учеников, чувство гордости когда мы лучшие в мире...После всего этого естественно никакой суррогат не заменит тех эмоций и слез на глазах, кто бы что там не выдумывал.
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Санитар-волк
Вот. Нормальный мужик, при этом помнящий идиотизм с "играмидобройволи"
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Katerina Sunny
Ответ Max Madov
Четвертый раз мимо ОИ, это скорее всего последний. Подумал Мишин грустно вздыхая. 😂
Сам Мишин на последних ОИ был с Семененко.
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imaxim
Ответ Санитар-волк
вы сильно не в теме явно, и судите по себе.
Прочтите материал на спортсе. Летникам наплевать как попасть на Олимпиаду, их интересуют призовые на т.н альтернативных стартах
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Katerina Sunny
Так не ехать предлагают те, кто сам к спорту не имеет отношения.
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Viks
– надо ехать» --- Кому надо?
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imaxim
Алексей Николаевич, им лучше на Дружбе выступить и легче деньги заработать, в гробу они видели эту Олимпиаду, если можно все гораздо проще))
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чак чакыч
нормальный мужик всё правильно сказал.. это у власти люди сидят по 50 лет.. а век спортсмена короток..
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Max Madov
Ответ Katerina Sunny
Сам Мишин на последних ОИ был с Семененко.
Я про его ученицу. У Мишина ОИ было целый вагон и тележка.
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imaxim
Ответ Юра Плисецкий
Ну и что? Нормальная позиция. Спортсменам нужны по факту прежде всего деньги и внимание СМИ.
То есть самореализация не нужна, лучше как поётся в песне «за деньги да»?
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Санитар-волк
Ответ imaxim
Алексей Николаевич, им лучше на Дружбе выступить и легче деньги заработать, в гробу они видели эту Олимпиаду, если можно все гораздо проще))
вы сильно не в теме явно, и судите по себе.
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fewral
Могут не понять...
А так-то видно, что мотивации нет ни у кого, кто там побывал...
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Почтенный эльф
А эуропейцы у олимпийцев-нейтралов будут смартфоны с косметикой отбирать, согласно новым санкциям или пожалеют ? Впрочем, зная некоторые категории своих соотечественников - многие и с отобранными трусами смирятся. "Надо ехать".
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Сладкий пончик
Воооот. Дед дело говорит.
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Алеся Ткаченко
У Мишина тоже мотивации нет?Грустно.
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imaxim
Ответ Санитар-волк
Вот. Нормальный мужик, при этом помнящий идиотизм с "играмидобройволи"
Нет, игры доброй воли это другое было. Там Дружба это называлось
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