Мишин об Олимпиаде: «Ехать надо в любом случае. Любишь ты какие-то политические моменты, не любишь – надо ехать»

Алексей Мишин считает, что на Олимпиаду надо ехать даже в нейтральном статусе.

«Моя цель на сезон? Она заключается в том, чтобы сохранить чувство нового в тренировочном процессе и интерес к работе. Скажу честно – не медали. Я хочу сохранить интерес к работе, чтобы меня он не покинул. Сейчас придумал интересную техническую деталь для прыжков, показал ее команде в Швейцарии и Турции. Небо и земля. Если я сохраню интерес – будут и результаты.

Процедура нейтрализации, о которой говорят в ОКР? Я считаю, ехать надо в любом случае. Любишь ты какие-то политические моменты, не любишь – надо ехать. Правда в том, что реалии вокруг нас накладывают на это свои особенности», – сказал заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит