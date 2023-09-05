Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

Теги сборная России Первый канал танцы на льду Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Александр Самарин Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Игорь Еременко Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева контрольные прокаты Аннабель Морозов Алена Косторная Елизавета Шанаева Девид Нарижный Камила Валиева Софья Акатьева Ирина Хавронина Софья Муравьева Аделия Петросян Марк Кондратюк Фигурное катание

16 и 17 сентября российские фигуристы выступят на контрольных прокатах.

Прокаты будут показаны в прямом эфире на сайте Первого канала. 

Сборная России 

Контрольные прокаты

Москва

16 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

14.00

Женщины, короткая программа

15.20

Пары, короткая программа

16.55

Мужчины, короткая программа

18.35

17 сентября

Танцы на льду, произвольный танец

14.00

Женщины, произвольная программа

15.30

Пары, произвольная программа

17.15

Мужчины, произвольная программа

19.05

Состав участников

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Игорь Еременко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

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37 комментариев

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Аленка_76
Очень жду ОП!Уже хочется сезон ФК поскорее
+28
0
+28
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Лия Романова
состав крутой, удачи всем
+18
-1
+17
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Елена Спирина
Жду Диму Алиева, Майю хочется посмотреть, Софью Шевченко и Игоря с другими партнерами
+17
-1
+16
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Olga Krayz
Больше всего жду танцы и парное. Всем удачи!
+16
-1
+15
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Светлана М
Фигуристам удачных прокатов, а всем нам приятного просмотра
+15
-1
+14
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Rina
Скорее бы! Хочется всех увидеть))
+14
-1
+13
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Mari Gams
Очень уже хочется увидеть всех в сезоне !
Интересно посмотреть на всех одиночек , пару Саши и Димы , Аннабель с Игорем , все новое - интересно , ждём и удачи всем фигуристам !
+14
-2
+12
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Allairina
Очень жду Открытые прокаты, соскучилась! Пойду в Мегаспорт смотреть вживую. Желаю всем фигуристам хороших прокатов и гладкого льда!
+12
0
+12
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Allairina
Ответ Аленка_76
Я жду Букиных очень и БК
А я тоже их жду!
+11
0
+11
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Аврора кубик
Очень жду ОП, сезон будет интересным!! Всем удачи))
+12
-1
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natalado
Многие хороши, интересны и нравятся.
Но вот прямо за кого-то болеть-болеть, - этого нет пока, почему-то...
+10
0
+10
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Аленка_76
Ответ natalado
Многие хороши, интересны и нравятся. Но вот прямо за кого-то болеть-болеть, - этого нет пока, почему-то...
Я жду Букиных очень и БК
+12
-2
+10
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olvl
Ответ Аленка_76
Очень жду ОП!Уже хочется сезон ФК поскорее
Ждём, очень-очень. Всех хочу увидеть поскорее, очень скучала.
+9
-1
+8
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Мария Коваленко
Уже совсем скоро можно будет увидеть программы любимых фигуристов , ура
+8
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Хана Спектор
Очень жду,скучаю по нашим фигуристам
+8
-1
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ретроградный меркурий
В этом году на удивление ЖО не выглядит хедлайнером. Самые интересные вещи жду от парников. Дебют БК с новым штабом, повлиял ли медиафутбол на катание Галлямова, новая пара Собинина-Ходыкин и первая серьёзная проба Косторной-Куницы. У девочек отдельный интерес вызывает возвращение Майи
+5
0
+5
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Bechet
Жду Камилу и ее огненные программы
+4
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severyanka
Фигурное катание - начнись! Наконец-то профессионалы на льду, всем удачи, всех люблю!!!
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-1
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Елена Силкина
Жду Диму Алиева, Александра Самарина, Майю Хромых, Анастасию Зинину. Буду за них болеть. . Жаль Васильки расстались.
+4
-1
+3
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galik55
Состав крутой, интригует парное катание, хочется увидеть Хромых
+3
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Елена Назырова
Андрей, Глеб, Илья, МГ, СБ, Соня, Вероника и Ксения удачи любимки
+7
-4
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Татьяна Вересова
Танцы особенно жду! Очень интересно, кто себя как презентует
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UVR
Состав крутой конечно. Мне показадось, что народу чуть больше чем обычно? С нетерпением ждём новые программы. Всем ребятам желаю хороших прокатов, хотя понятно, что на пик формы ещё никто не вышел.
+3
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1 1
В танцах всё перемешалось, но на манеже те же ... :)
+2
0
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margo_rita
Ответ Oksana bask
1 канал(( опять все искать в интернете((
а что искать то? открываешь приложение или сайт и смотришь. как будто без 1 канала открытые прокаты по телевизору по всем каналам бы показывали. 1 канал хотя бы все соревнования нормально транслирует и всегда можно все посмотреть.
+2
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