Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

16 и 17 сентября российские фигуристы выступят на контрольных прокатах.

Прокаты будут показаны в прямом эфире на сайте Первого канала.

Сборная России

Контрольные прокаты

Москва

16 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

14.00

Женщины, короткая программа

15.20

Пары, короткая программа

16.55

Мужчины, короткая программа

18.35

17 сентября

Танцы на льду, произвольный танец

14.00

Женщины, произвольная программа

15.30

Пары, произвольная программа

17.15

Мужчины, произвольная программа

19.05

Состав участников

Женщины: , , Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, , , Дарья Садкова, Ксения Синицына, , Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Алена Косторная – Георгий Куница, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

Танцы на льду: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Игорь Еременко, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.