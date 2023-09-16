У Петра Гуменника не будет поставленной короткой под Rammstein: «По независящим от меня причинам была оставлена старая программа»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник контрольные прокаты музыка Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник не сможет выступать с короткой программой под Rammstein.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne. Сегодня на контрольных прокатах сборной России в Москве фигурист выступил с короткой программой прошлого сезона.

«Я хотел катать Rammstein, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Фигурист отметил, что ему поставят новую короткую программу.

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41 комментарий

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Katerina Sunny
Началось. "Спорт вне политики".
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Светлана Менова
Огласите весь список, пожалуйста. Вот среди юниоров, например, Автушенко катается под Scorpions, тоже немецкая группа и тоже занимает проукраинскую позицию. Почему же Scorpions можно, а Rammstein нельзя?
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Алеся Ткаченко
Жаль.Прога под Рамштайн была хорошей
+17
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Sky Smoker
Видимо, судьи "ласково" попросили заменить прогу?..
+15
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Delirium
Ответ Sky Smoker
Видимо, судьи "ласково" попросили заменить прогу?..
Не факт, что судьи. Могли права на использование песни не передать.
+17
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Vgg Ghb
Кто бы это ни сделал: федра, группа - это просто свинство. Человек 4 месяца катал, привыкал, разучивал программу, все об этом знали и за день перед началом сезона "сюрприз". Удачи Пете с новой кп. Все получится!!
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bellyashe
ну хоть не заставили под шамана катать)
+15
-2
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Ирина Ельникова
Очень ждали новую программу под Sonne. Выглядит как подстава, так как не вчера стало известно, под что собирается катать Петя. Пока только вопросы
+11
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76er
На то особый отдел, на то особый резон?
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Sky Smoker
Ответ Delirium
Не факт, что судьи. Могли права на использование песни не передать.
Петя только что подтвердил, что не в авторских дело. И не в его желании сменить прогу. Очевидно же, что Федра или судьи не одобрили
+9
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Оз
Ответ AlexFed
А причем тут украина вообще? Раммштайн это про "кровь мясо кишки", тяжелая музыка, а Скорпионс более мелодичные и спокойные. У нас почти все подряд под иностранную музыку катают, кто там следит за позициями артистов? Да всем плевать.
Так в этой песне нет никакого мяса. Там про солнце!!!
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Антон Bratishchev
Беспредел
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Александр Калачев
Ответ АннаФ
Чувствую группа запретила Петру кататься под эту музыку…
А как они готовили программу не спрашивая группу? Очевидно Федерация сказал нет
+6
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Светлана Менова
Короче, весь настрой сбили Петру на сезон. Гады.
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private dancer
Пипец товарищи. Приплыли.
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Анастасия Лукьянова
Стыд и позор трясущейся федре, слов особо больше нет
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Оксана Петрова
А кто ему ставил короткую? Петя так восторгался ей.
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Ir_rish
Ответ Delirium
Не факт, что судьи. Могли права на использование песни не передать.
И это только вчера выяснилось? :S
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Анастасия Лукьянова
Ответ 76er
На то особый отдел, на то особый резон?
Янка в комментариях на спортсе? Я сплю?
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Sky Smoker
Ответ Алексей Токарев
Авторские права на музыку?
Нет, не их желание и не авторские.
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Karina kolesnikova
Ответ AlexFed
А причем тут украина вообще? Раммштайн это про "кровь мясо кишки", тяжелая музыка, а Скорпионс более мелодичные и спокойные. У нас почти все подряд под иностранную музыку катают, кто там следит за позициями артистов? Да всем плевать.
Какие кишки, там в проге было 90% приятной, мелодичной музыки, специально подбирали так, чтобы никому не поплохело. Жуткая подстава :((
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Nadin Soman
Быстрой кармы тем, кто расстроил талантливого парня!
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ретроградный меркурий
Федерация пробила дно. А потом будут вопить про спорт вне политики.
Пете сочувствую, представляю, как это обидно - спустить 4 месяца работы коту под хвост. В сложившейся ситуации он откатался отлично.
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Оз
Ответ АннаФ
Чувствую группа запретила Петру кататься под эту музыку…
Если бы группа то Петя так бы и сказал. А здесь явно, что Федра запретила.
+2
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Lennuci
Че за цензура-то, обьясните? 18+?
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