У Петра Гуменника не будет поставленной короткой под Rammstein: «По независящим от меня причинам была оставлена старая программа»
Фигурист Петр Гуменник не сможет выступать с короткой программой под Rammstein.
Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne. Сегодня на контрольных прокатах сборной России в Москве фигурист выступил с короткой программой прошлого сезона.
«Я хотел катать Rammstein, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.
Фигурист отметил, что ему поставят новую короткую программу.
Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS
Пете сочувствую, представляю, как это обидно - спустить 4 месяца работы коту под хвост. В сложившейся ситуации он откатался отлично.