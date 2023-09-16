У Петра Гуменника не будет поставленной короткой под Rammstein: «По независящим от меня причинам была оставлена старая программа»

Фигурист Петр Гуменник не сможет выступать с короткой программой под Rammstein.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne. Сегодня на контрольных прокатах сборной России в Москве фигурист выступил с короткой программой прошлого сезона.

«Я хотел катать Rammstein, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Фигурист отметил, что ему поставят новую короткую программу.

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