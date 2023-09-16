Козловский о переходе к Тутберидзе: «Мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось. У Москвы очень сильная рабочая энергетика»

Фигурист Дмитрий Козловский высказался о смене тренерского штаба.

В межсезонье и перешли от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

Сегодня пара представила короткую программу под песню Шарля Азнавура La Bohème на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Рады вернуться в атмосферу большого спорта. Устали катать на тренировках, хотим выступать на публике. Адаптация проходит хорошо, мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось. У Москвы очень сильная рабочая энергетика», – сказал Козловский.

«Пробки, пробки и еще раз пробки», – отметил фигурист, говоря о том, что самое сложное в Москве.