Козловский о переходе к Тутберидзе: «Мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось. У Москвы очень сильная рабочая энергетика»
Фигурист Дмитрий Козловский высказался о смене тренерского штаба.
В межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.
Сегодня пара представила короткую программу под песню Шарля Азнавура La Bohème на контрольных прокатах сборной России в Москве.
«Рады вернуться в атмосферу большого спорта. Устали катать на тренировках, хотим выступать на публике. Адаптация проходит хорошо, мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось. У Москвы очень сильная рабочая энергетика», – сказал Козловский.
«Пробки, пробки и еще раз пробки», – отметил фигурист, говоря о том, что самое сложное в Москве.
Какая рабочая атмосфера, если семь нянек и они единственная пара?