Козловский о переходе к Тутберидзе: «Мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось. У Москвы очень сильная рабочая энергетика»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский контрольные прокаты Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Козловский высказался о смене тренерского штаба.

В межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

Сегодня пара представила короткую программу под песню Шарля Азнавура La Bohème на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Рады вернуться в атмосферу большого спорта. Устали катать на тренировках, хотим выступать на публике. Адаптация проходит хорошо, мы хотели получить максимально рабочую атмосферу, и нам это удалось. У Москвы очень сильная рабочая энергетика», – сказал Козловский.

«Пробки, пробки и еще раз пробки», – отметил фигурист, говоря о том, что самое сложное в Москве.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lennuci
Да уж, наперебой Транькову кричали, что получили то, что хотели.
Какая рабочая атмосфера, если семь нянек и они единственная пара?
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Ельникова
вот это вот про рабочую атмосферу звучало, как укор в сторону другого штаба, имхо
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Удачи ребятам в ТШТ!
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Продолжаются шпильки в сторону Москвиной?Ну-ну.Главное,чтобы толстыми и ленивыми не стали,если проигрывать начнут
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Varvarushka
В Питере бедные рабочей атмосферы не получали? Боже, как противно
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lennuci
Да уж, наперебой Транькову кричали, что получили то, что хотели. Какая рабочая атмосфера, если семь нянек и они единственная пара?
Им похоже не тренировки нужны, а московская энергетика. потолкаться в метро.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ galik55
Да некрасиво с их стороны. Зато только с ними, только вокруг них
Ну прямо как Медведева у Орсера.Тоже пела про команду мечты и шпильки в бывший штаб кидала.Только Медведеву за это порвали на канадский флаг а козелов по головке гладят.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sky Smoker
Ответ Алеся Ткаченко
Ну прямо как Медведева у Орсера.Тоже пела про команду мечты и шпильки в бывший штаб кидала.Только Медведеву за это порвали на канадский флаг а козелов по головке гладят.
И где они рвут бывшую команду на "канадский флаг", где шпильки кидают? Про Москвину и ее штаб ни слова не было сказано. 🤔
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
🙄
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Много лет хотелось, чтобы кто-то из парников или танцоров взял La Bohème . Интересно, что у ребят получилось.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ice_victory
Максимально рабочая это без конкурентов на тренировочном льду?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Ответ Алеся Ткаченко
Продолжаются шпильки в сторону Москвиной?Ну-ну.Главное,чтобы толстыми и ленивыми не стали,если проигрывать начнут
Да некрасиво с их стороны. Зато только с ними, только вокруг них
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КакойТыНафигТанкист
Ответ Lennuci
Да уж, наперебой Транькову кричали, что получили то, что хотели. Какая рабочая атмосфера, если семь нянек и они единственная пара?
Так они пару раз в Пермь на стажировку ездили. Весело было наверное с Осокиной-Грицаенко на одном льду под одну музыку катать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irgachali Tursunbaev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Varvarushka
В Питере бедные рабочей атмосферы не получали? Боже, как противно
одним словом козлы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий