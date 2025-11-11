  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
8

Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»

Илья Авербух: желаю Медведевой и Гайнутдинову счастливой совместной жизни.

Хореограф и продюсер Илья Авербух оценил новость о помолвке двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Два талантливейших человека соединяются, чтобы идти по жизни вместе. Это замечательно! Только радость за них. Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга.

Очень красивые и молодые люди, которым я желаю счастливой совместной жизни, перевоплощения личности, индивидуальных проектов, совместных проектов. Только радость», – сказал Авербух.

Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЕвгения Медведева
logoИлья Авербух
Ильдар Гайнутдинов
светская хроника
logoМатч ТВ
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Ягудин: «Такие спортсмены, как Загитова, Щербакова, Медведева, приводят огромную массу новых детишек в секции фигурного катания»
сегодня, 17:57
Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»
сегодня, 17:37
Татьяна Тарасова: «Очень рада, что Медведева выходит замуж. Счастлива, что Женя нашла человека, которого полюбила сама и который любит ее»
сегодня, 14:12
Главные новости
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов, Воронов, Колесников, Ленков, Ковтун, Хрулев покажут короткие программы
сегодня, 22:00
Гран-при России. КМС. Костылева, Стрельцова, Плескачева, Лебедева, Федотова выступят с короткими программами
сегодня, 21:51
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы
сегодня, 21:45
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев, Дрожжина и Тельнов покажут произвольные танцы
сегодня, 21:33
Медведева о помолвке с Гайнутдиновым: «Я ждала этого, хотела. Было бы странно в 25 лет начинать встречаться без каких-либо планов на будущее»
сегодня, 19:37
Арина Парсегова: «Давно хотела попробовать себя в парном катании, наконец все получилось. Для первого раза нормально»
сегодня, 18:44
Алексей Ягудин: «Такие спортсмены, как Загитова, Щербакова, Медведева, приводят огромную массу новых детишек в секции фигурного катания»
сегодня, 17:57
Камила Валиева: «Доброта в спорте проявляется уважением к соперникам, уважением к тренерам и к себе»
сегодня, 17:48
Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»
сегодня, 17:37
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу, Сажина и Белкин – 2-е, Высоцкая и Алексеенко – 3-и
сегодня, 17:32
Ко всем новостям
Последние новости
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
вчера, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
вчера, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12