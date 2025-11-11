Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»

Илья Авербух: желаю Медведевой и Гайнутдинову счастливой совместной жизни.

Хореограф и продюсер Илья Авербух оценил новость о помолвке двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Два талантливейших человека соединяются, чтобы идти по жизни вместе. Это замечательно! Только радость за них. Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга.

Очень красивые и молодые люди, которым я желаю счастливой совместной жизни, перевоплощения личности, индивидуальных проектов, совместных проектов. Только радость», – сказал Авербух.

Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова