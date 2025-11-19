Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днем рождения: «Желаем здоровья, счастья, ярких эмоций и вдохновения»
Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днем рождения.
Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Евгению Медведеву с 26-летием.
«Поздравляем Женю с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, ярких эмоций и вдохновения. Пусть каждый день приносит новые возможности, дарит радость и уверенно ведет к самым искренним мечтам!» – говорится в поздравлении от команды Тутберидзе.
Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпийских игр.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм команды Этери Тутберидзе
