Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днем рождения: «Желаем здоровья, счастья, ярких эмоций и вдохновения»

Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днем рождения.

Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Евгению Медведеву с 26-летием.

«Поздравляем Женю с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, ярких эмоций и вдохновения. Пусть каждый день приносит новые возможности, дарит радость и уверенно ведет к самым искренним мечтам!» – говорится в поздравлении от команды Тутберидзе.

Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпийских игр.