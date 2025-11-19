«Прыжки Малинина, скольжения Сяо Хим Фа и Уно, артистизм Нэтана Чена, вращения Брауна». Дикиджи собрал своего идеального фигуриста
Дикиджи рассказал, каким видит идеального фигуриста.
Чемпион России в одиночном катании Владислав Дикиджи в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале рассказал, каким видит идеального фигуриста.
– Если сложить идеального фигуриста в твое голове.
– Прыжки – Ильи (Малинина). Скольжения – Адам Сяо (Хим Фа), Шома Уно, они классно скользят.
– Харизма, артистизм? От кого у тебя мурашки последний раз бежали?
– Вообще, мне очень нравилось смотреть прокаты Нэтана Чена.
– А вращения?
– Свои, ха-ха. Шучу, ни в коем случае. Джейсон Браун, он хорошо вращается, – ответил Дикиджи.
